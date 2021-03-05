久旱不雨文蛤鹽度太高 台南七股漁民：只能等老天下雨

文蛤受到今年育成率高，以及新冠肺炎買氣淡，價格比往年同期低，最近又遇上乾旱不雨，文蛤肉太鹹，風味不好，台南七股文蛤產銷班長郭永慶說，七股沒有抽取地下水，都是「靠天吃飯」，往年這個時期少雨，但文蛤多已上市，影響不大，但今年買氣較淡，魚塭還有不少待採文蛤，但也只能等老天下雨才能解決。

郭永慶指出，前一陣子有上市全聯行銷，鹽度高可推火鍋，影響不大，還有南縣區漁會也以一斤75元的成本價促銷，賣出上萬台斤，但最近文蛤鹽度太高決定先暫停；農業局想請知名「阿芳老師」促銷文蛤，產銷班認為鹹度太高，會打壞市場印象，也決定暫時不辦。

郭永慶說，文蛤和一般農作物不一樣，銷路停滯就會越養越大，今年文蛤買氣淡，造成養殖期拉長，以前12月可以上市，現在要拖到18個月，增加成本及風險，往年35粒一斤的規格可賣到6、70元，今年同期要求26粒一斤的規格，只能賣到40元左右，就是文蛤大但價格較低，漁民收益降低，鹽度問題每年都會遇到，目前是降低養殖密度提高存活率，等待老天下雨才能解決。