快訊

獨／勞金局新局長爆黑馬 金管會前主祕掌五兆基金

陳昇證實罹口腔癌 不捨35年髮妻「和夫人還有約定」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

久旱不雨文蛤鹽度太高 台南七股漁民：只能等老天下雨

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股文蛤主要「靠天吃飯」，必須等老天下雨，才能解決鹽度的問題。圖／郭永慶提供
台南七股文蛤主要「靠天吃飯」，必須等老天下雨，才能解決鹽度的問題。圖／郭永慶提供

文蛤受到今年育成率高，以及新冠肺炎買氣淡，價格比往年同期低，最近又遇上乾旱不雨，文蛤肉太鹹，風味不好，台南七股文蛤產銷班長郭永慶說，七股沒有抽取地下水，都是「靠天吃飯」，往年這個時期少雨，但文蛤多已上市，影響不大，但今年買氣較淡，魚塭還有不少待採文蛤，但也只能等老天下雨才能解決。

郭永慶指出，前一陣子有上市全聯行銷，鹽度高可推火鍋，影響不大，還有南縣區漁會也以一斤75元的成本價促銷，賣出上萬台斤，但最近文蛤鹽度太高決定先暫停；農業局想請知名「阿芳老師」促銷文蛤，產銷班認為鹹度太高，會打壞市場印象，也決定暫時不辦。

郭永慶說，文蛤和一般農作物不一樣，銷路停滯就會越養越大，今年文蛤買氣淡，造成養殖期拉長，以前12月可以上市，現在要拖到18個月，增加成本及風險，往年35粒一斤的規格可賣到6、70元，今年同期要求26粒一斤的規格，只能賣到40元左右，就是文蛤大但價格較低，漁民收益降低，鹽度問題每年都會遇到，目前是降低養殖密度提高存活率，等待老天下雨才能解決。

台南市農業局指出，台南文蛤較沒有因鹽度太高影響買氣的問題，文蛤反而比較怕瞬間大雨，水質鹹淡變化太大，會大量死亡，今年主要是受到雲林和嘉義育成率高，以及養殖面積擴大，但疫情影響買氣，造成文蛤價格比前兩年同期低，但還是在成本以上。

台南七股文蛤主要「靠天吃飯」，必須等老天下雨，才能解決鹽度的問題。圖／郭永慶提供
台南七股文蛤主要「靠天吃飯」，必須等老天下雨，才能解決鹽度的問題。圖／郭永慶提供

新冠肺炎 火鍋 漁民

延伸閱讀

文蛤太鹹不好吃殼又難開 只有控制在這個鹹度才剛好

沒下雨水太鹹影響買氣 南部文蛤暴量價跌彰化持平

蛤蜊吐沙一晚仍有「遺珠」 內行人傳授小撇步：老闆教的

文蛤價格爆跌但消費者仍買得貴 無關疫情原因是這樣

相關新聞

久旱不雨文蛤鹽度太高 台南七股漁民：只能等老天下雨

文蛤受到今年育成率高，以及新冠肺炎買氣淡，價格比往年同期低，最近又遇上乾旱不雨，文蛤肉太鹹，風味不好，台南七股文蛤產銷班...

文蛤太鹹不好吃殼又難開 只有控制在這個鹹度才剛好

今年文蛤育成率爆增，從原本不到2、3成，增加到今年的9成，量多價跌，有的地區因缺水所養的文蛤肉太鹹，不好賣，可說雪上加霜...

偽日本賞櫻！阿里山頂石棹「櫻之道」夜櫻雲瀑季節限定

全球新冠肺炎疫情持續，國境未開放，春暖花開，賞櫻季節，國人無法出國到日本賞櫻，國內知名賞櫻地點，嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中...

犬隻哀嚎！嘉縣搜山驚見長鬃山羊遺體、山豬吊夾斷狗腳

嘉義縣家畜疾病防所去年底接獲民眾通報，嘉縣與雲林交界龍眼林山區，常聽見犬隻哀嚎聲，家畜所會同山友搜查，發現該區9成以上犬...

影／大腸麵線闆娘爆紅 擇友條件：有上進心孝順不要宅男

嘉義市文化路某大腸麵線，因為麵線料實在、好吃加上「兼職老闆娘」何佩蓉身材姣好，自開業以來吸引許多人專程來店品嚐美食，她直...

阿里山姑娘鄒族美女湯蘭花息影逾30年 近70歲近照曝光

還記得70年代，紅遍影壇、歌壇，被封為「永遠一代佳人」的嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花嗎？淡出螢光幕逾30年70歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。