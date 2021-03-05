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文蛤太鹹不好吃殼又難開 只有控制在這個鹹度才剛好

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
今年受天氣之惠文蛤大豐收，成率達9成，致價路下滑，雲林所養的文蛤不會太鹹，但價格仍上不來。記者蔡維斌／攝影
今年受天氣之惠文蛤大豐收，成率達9成，致價路下滑，雲林所養的文蛤不會太鹹，但價格仍上不來。記者蔡維斌／攝影

今年文蛤育成率爆增，從原本不到2、3成，增加到今年的9成，量多價跌，有的地區因缺水所養的文蛤肉太鹹，不好賣，可說雪上加霜，文蛤主產地的雲林業者說，文蛤養太鹹，不好吃且蛤殼又煮不開，吃起來很麻煩，所以只能補注井水，控制在這個鹹度才剛好。

資深養蛤業者蔡春常等人說，養蛤成敗水質鹹度控制很重要，文蛤怕酸雨，只要雨太多讓水質變淡，很容易造成文蛤大量死亡，前兩年就是雨多蛤死也多，今年雨少不論靠海或內陸的魚塭水質鹹度都穩定，所以育成率才爆增到9成。

蔡春常說，鹹度太高太低都不好，雲林地區養蛤的水質鹹度都控制在2.5到2.8度，有時遇上海水滿潮，使鹹度增到3.5度以上，雖不致會造成蛤死，但將來蛤肉會太鹹，不好吃，且蛤殼久煮也煮不開，所以民眾就不喜歡買。

李姓業者也說，雲林養蛤水質有一定的鹹度標準，有的地區養蛤水質都超過4度，所以蛤養得再大，還是賣得不好，畢竟時下養生風，消費者多半不愛吃太鹹，所以還是控制在3度以內，如超過他們就會用井水來沖淡。

至於目前價格下跌，業者說，產地跌價但市面價仍不低，目前產地價仍維持在每台斤45元上下，但市面零售價仍每台斤100元以上，若加上文蛤太鹹難煮，買氣下滑是可想而知。

所以業者希望政府能透過各大超商帶動合理價格，否則產地價已降了約1倍，市價仍維持舊價格，消費者買得少，產地的文蛤會愈積愈多，這不是大家所樂見。

今年受天氣之惠文蛤大豐收，成率達9成，致價路下滑，雲林所養的文蛤不會太鹹，但價格仍上不來。記者蔡維斌／攝影
今年受天氣之惠文蛤大豐收，成率達9成，致價路下滑，雲林所養的文蛤不會太鹹，但價格仍上不來。記者蔡維斌／攝影

水質 上海 超商

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