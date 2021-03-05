嘉義人百變鳳梨推主食料理、飲品、醬汁、甜點創意商品

嘉義諸羅街區科技發展協會及嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、嘉義市商圈文化促進協會副理事長林佳慧，號召三十多個商家，以鳳梨為原料、元素，推出各式產品，力挺鳳梨農創造商機，今日展示創新鳳梨產品、飲食、醬料，強調用創意、優質商品幫助農民。

嘉義市副市長陳淑慧，立委王美惠辦公室主任徐文志，嘉義市議員黃露慧、黃大祐、蔡文旭、凌子楚、陳家平、鄭光宏，今天都到嘉義噴水火雞肉飯小雅店，參加展示記者會，並稱讚店家以最好、最有創意鳳梨產品相挺農民。

「謝謝你門推出又健康有創意的產品！」陳淑慧說，協會團體、商家、各產業團結在一起，一起創商機拚經濟、為嘉義市更好的未來打拼，這就是嘉義隊的精神，創意鳳梨產品不僅讓市場更廣，也能帶來更多商機、為民眾提供更優質產品選擇，這就是嘉義隊的精神，發揮創意拚經濟。

劉慶宗表示，本次有30多個商家共同加入，都以最好、最有創意產品支持農民，從主食料理、飲品、醬汁、甜點，還包括保養品與民生用品，不僅將鳳梨商品千變萬化，也讓消費者有更豐富、多元優質選擇。