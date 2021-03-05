聽新聞
test
0:00 / 0:00
偽日本賞櫻！阿里山頂石棹「櫻之道」夜櫻雲瀑季節限定
全球新冠肺炎疫情持續，國境未開放，春暖花開，賞櫻季節，國人無法出國到日本賞櫻，國內知名賞櫻地點，嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，吸引各地遊客，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀，讓遊客驚豔讚嘆。
頂石棹「櫻之道」形成櫻花隧道，成為阿里山國家森林遊樂區花季前，最佳的賞櫻去處，賞花木棧道擠滿遊客。攝影達人余信賢拍攝夜櫻、雲瀑美景，貼臉書，網友紛紛按讚。
「櫻之道」人潮車潮湧現，竹崎鄉中和村長洪銀盛建議遊客晚上賞夜櫻，花季期間每晚6點到9點點燈，櫻花在燈光襯托下別有一番風情，有時天氣許可，還可觀賞琉璃夜景，昭和櫻滿開，遇雨花期會縮短，估計花期10天。
觀光局阿里山國家風景區管理處日前傍晚在竹崎鄉石棹資訊站，舉辦「春櫻夜-櫻姿豐花」，迎接粉嫩櫻花季到來，櫻下浪漫茶席，讓縣長翁章梁夫婦頻讚嘆說，「今年的櫻花特別美！」
翁章梁與夫人劉莉英、阿管處長洪維新、雲嘉南風管處長徐振能、文觀局長許有仁等，在阿里山石棹茶文化協會理事長林玉惠及中和村長洪銀盛帶領下，漫步夜晚櫻之道，享受浪漫春日夜晚。
石棹不僅有高山茶，還有豐富自然景觀，包括雲海、琉璃光、森林及櫻花，適合旅遊居住茶園民宿，阿管處結合當地觀光資源，興建友善遊憩設施，包括雲之道、霧之道、愛之道、櫻之道、茶之道、霞之道等步道設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言