快訊

HBL／南山找回團隊防守 古硯偉看好問鼎校史第8冠

台股能抄底？外資估再跌20% 撿便宜挑這五檔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偽日本賞櫻！阿里山頂石棹「櫻之道」夜櫻雲瀑季節限定

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀。圖／嘉縣府提供

全球新冠肺炎疫情持續，國境未開放，春暖花開，賞櫻季節，國人無法出國到日本賞櫻，國內知名賞櫻地點，嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，吸引各地遊客，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀，讓遊客驚豔讚嘆。

頂石棹「櫻之道」形成櫻花隧道，成為阿里山國家森林遊樂區花季前，最佳的賞櫻去處，賞花木棧道擠滿遊客。攝影達人余信賢拍攝夜櫻、雲瀑美景，貼臉書，網友紛紛按讚。

「櫻之道」人潮車潮湧現，竹崎鄉中和村長洪銀盛建議遊客晚上賞夜櫻，花季期間每晚6點到9點點燈，櫻花在燈光襯托下別有一番風情，有時天氣許可，還可觀賞琉璃夜景，昭和櫻滿開，遇雨花期會縮短，估計花期10天。

觀光局阿里山國家風景區管理處日前傍晚在竹崎鄉石棹資訊站，舉辦「春櫻夜-櫻姿豐花」，迎接粉嫩櫻花季到來，櫻下浪漫茶席，讓縣長翁章梁夫婦頻讚嘆說，「今年的櫻花特別美！」

翁章梁與夫人劉莉英、阿管處長洪維新、雲嘉南風管處長徐振能、文觀局長許有仁等，在阿里山石棹茶文化協會理事長林玉惠及中和村長洪銀盛帶領下，漫步夜晚櫻之道，享受浪漫春日夜晚。

石棹不僅有高山茶，還有豐富自然景觀，包括雲海、琉璃光、森林及櫻花，適合旅遊居住茶園民宿，阿管處結合當地觀光資源，興建友善遊憩設施，包括雲之道、霧之道、愛之道、櫻之道、茶之道、霞之道等步道設施。

嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀，讓遊客驚豔讚嘆。圖／余信賢提供
嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀，讓遊客驚豔讚嘆。圖／余信賢提供
嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀。圖／嘉縣府提供
嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀，讓遊客驚豔讚嘆。圖／余信賢提供
嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀，讓遊客驚豔讚嘆。圖／余信賢提供

櫻花季 阿里山 賞櫻

延伸閱讀

阿里山花季將至 林管處淨山迎遊客

昭和櫻富士櫻接力爆開！ 嘉義「阿里山公路」賞櫻盛況 遊客驚艷連連

阿里山姑娘鄒族美女湯蘭花息影逾30年 近70歲近照曝光

北橫櫻花露營 公所推卡維蘭、雪霧鬧部落 夜間也能賞櫻

相關新聞

文蛤太鹹不好吃殼又難開 只有控制在這個鹹度才剛好

今年文蛤育成率爆增，從原本不到2、3成，增加到今年的9成，量多價跌，有的地區因缺水所養的文蛤肉太鹹，不好賣，可說雪上加霜...

偽日本賞櫻！阿里山頂石棹「櫻之道」夜櫻雲瀑季節限定

全球新冠肺炎疫情持續，國境未開放，春暖花開，賞櫻季節，國人無法出國到日本賞櫻，國內知名賞櫻地點，嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中...

犬隻哀嚎！嘉縣搜山驚見長鬃山羊遺體、山豬吊夾斷狗腳

嘉義縣家畜疾病防所去年底接獲民眾通報，嘉縣與雲林交界龍眼林山區，常聽見犬隻哀嚎聲，家畜所會同山友搜查，發現該區9成以上犬...

影／大腸麵線闆娘爆紅 擇友條件：有上進心孝順不要宅男

嘉義市文化路某大腸麵線，因為麵線料實在、好吃加上「兼職老闆娘」何佩蓉身材姣好，自開業以來吸引許多人專程來店品嚐美食，她直...

阿里山姑娘鄒族美女湯蘭花息影逾30年 近70歲近照曝光

還記得70年代，紅遍影壇、歌壇，被封為「永遠一代佳人」的嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花嗎？淡出螢光幕逾30年70歲的...

嘉義人百變鳳梨推主食料理、飲品、醬汁、甜點創意商品

嘉義諸羅街區科技發展協會及嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、嘉義市商圈文化促進協會副理事長林佳慧，號召三十多個商家，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。