偽日本賞櫻！阿里山頂石棹「櫻之道」夜櫻雲瀑季節限定

全球新冠肺炎疫情持續，國境未開放，春暖花開，賞櫻季節，國人無法出國到日本賞櫻，國內知名賞櫻地點，嘉義縣大阿里山區竹崎鄉中和村頂石棹「櫻之道」昭和櫻大爆開，吸引各地遊客，白天夜晚都美麗，觀賞夜櫻，有時上演雲瀑秀，讓遊客驚豔讚嘆。

頂石棹「櫻之道」形成櫻花隧道，成為阿里山國家森林遊樂區花季前，最佳的賞櫻去處，賞花木棧道擠滿遊客。攝影達人余信賢拍攝夜櫻、雲瀑美景，貼臉書，網友紛紛按讚。

「櫻之道」人潮車潮湧現，竹崎鄉中和村長洪銀盛建議遊客晚上賞夜櫻，花季期間每晚6點到9點點燈，櫻花在燈光襯托下別有一番風情，有時天氣許可，還可觀賞琉璃夜景，昭和櫻滿開，遇雨花期會縮短，估計花期10天。

觀光局阿里山國家風景區管理處日前傍晚在竹崎鄉石棹資訊站，舉辦「春櫻夜-櫻姿豐花」，迎接粉嫩櫻花季到來，櫻下浪漫茶席，讓縣長翁章梁夫婦頻讚嘆說，「今年的櫻花特別美！」

翁章梁與夫人劉莉英、阿管處長洪維新、雲嘉南風管處長徐振能、文觀局長許有仁等，在阿里山石棹茶文化協會理事長林玉惠及中和村長洪銀盛帶領下，漫步夜晚櫻之道，享受浪漫春日夜晚。