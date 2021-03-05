健豪印刷公司買菜救農 還出動自己的物流車載菜送人

國內知名的健豪印刷物流公司，負責人張訓嘉是雲林人，得知家鄉高麗菜供過於求價格暴跌，即出手救菜農，用高於產地價的價格採購高麗菜，並出動旗下百餘輛物流貨車，運貨到南部，回頭空車到田裡運送高麗菜5000箱10萬公斤，所買的高麗菜再轉送給客戶，借以呼籲大家幫助菜農，今天首航雲林縣長張麗善前往關切，並同步行鎖雲林鳳梨。

高麗菜生產過剩，出身雲林的健豪印刷公司總經理張訓嘉伸出援手，大量採購家鄉高麗菜，以高於產地價每公斤不到5元的價格，以每箱150元購買5000箱共10萬公斤，以實際行動支持菜農，讓家鄉農民感動萬分。

「張總還自己來田裡載菜，省去很多運費麻煩，太感謝了！」農民忙著菜採收並感謝企業的援手。今天首航健豪物流車在協理陳仲謙帶領下，開進二崙鄉的農田，雲林縣長張麗善率農業處長吳芳銘到田裡感謝健豪企業的善行。

健豪公司經理張哲源表示，公司總經理張訓嘉是雲林人，得知家鄉菜農有難，馬上伸出援手，因該公司旗下有百餘輛物流貨車，每天載送印刷品到高雄、台南等地，為減少菜農運輸的費用和麻煩，利用回頭車到田裡載菜，所買的菜再轉送給公所的客戶，讓大家吃到雲林尚好的蔬菜，借以呼籲大家這段時間多吃菜、保健康、救農民

和張訓嘉是高中同學的雲林縣議員李明哲也來幫忙，協助媒合採購西螺、二崙、崙背、大埤等地的高麗菜。雲林縣長張麗善感謝健豪公司的用心，不但買菜還自己運送，愛心多一層，

她說，高麗菜價格下跌，縣府也積極媒合各界促銷，已幫忙行鎖713.9公噸高麗菜，除高麗菜即將面對的是鳳梨風波，雲林鳳梨四月開始採收，為迎戰這波可能的衝擊，縣府除積極打開新加坡和日本市場，且已提前建立鳳梨採購平台，呼籲大家提前訂購助農。

農業處長吳芳銘表示，雲林鳳梨面約440公頃，年產約900多公噸，主要產季在4到6月，縣府提前規畫媒合拓展外銷市場、個人和團購預購促銷、媒合學校營養午餐等團膳採購，媒合辦理收購加工等因應。4月正是吃雲林鳳梨最佳時機，甜度高，香味濃郁，希望大家提前預購。