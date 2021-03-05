犬隻哀嚎！嘉縣搜山驚見長鬃山羊遺體、山豬吊夾斷狗腳

嘉義縣家畜疾病防所去年底接獲民眾通報，嘉縣與雲林交界龍眼林山區，常聽見犬隻哀嚎聲，家畜所會同山友搜查，發現該區9成以上犬隻因獸鋏殘廢，查獲5只山豬吊，其中3只殘留動物斷肢，現場遺留犬隻骸骨，更驚見幼齡保育動物長鬃山羊遺體，經積極查辦，查獲李姓農民涉嫌重大，今天依野生動物保護法法辦，最重可處5年以下徒刑，得併科20萬至百萬元罰金。

家畜所說，去年12月底獲報，山友指稱梅山鄉龍眼林大尖山與二尖山附近，常聽到犬隻哀嚎聲，派員上山搜查，發現犬隻高達9成以上遭夾傷殘廢成為三腳或二腳狗，其中一隻狗甚至僅剩右後腳健全，其餘3隻腳及身體皆中鋏受傷，山友協助救治後傷口癒合，因肢體扭曲殘缺有如布袋戲偶秘雕，見人害怕躲藏，可憐模樣令人不捨。

家畜所搜查，在茶園及咖啡園旁發現5只山豬吊與零散犬隻骸骨，其中3只殘留有動物腳掌與斷肢，另一隻幼齡長鬃山羊也中吊掙扎死亡，被發現時長蛆發臭，經調查，承租該地李姓農民雖否認設置，仍以涉嫌重大法辦。