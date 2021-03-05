聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬能工商汽車科增實習利器！國瑞汽車贈百萬油電休旅車

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，供學生實習使用。記者魯永明／攝影
國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，供學生實習使用。記者魯永明／攝影

國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，供學生實習使用，增強學生實務能力　縮短學用及城鄉落差；萬能校長陳育修與南都豐田汽車代表，簽訂加強產學合作意向書，贈車儀式，師生開心賞車慶賀。

國瑞汽車去年贈送萬能新型商用車HINO 700 300大貨車2輛，萬能工商上午舉行隆重盛大贈車典禮，豐田在台汽車製造商國瑞汽車經理鍾朝陽代表，將汽車象徵大鑰匙贈送萬能董事長林明德，汽車經銷南都汽車代表、汽車科師生觀禮見證，林明德回贈感謝狀，陳育修頒獎表揚在南都汽車上班的傑出校友。

林明德說，萬能接受貴重禮物，說明台灣汽車工業及汽車修護人才，亟需優秀生力軍投入，讓汽車修護技術更精進，贈送最新油電科技是汽車市場趨勢，讓學生學習最新科技設備，縮短學用落差，提升學生實務能力。

國瑞南都豐田汽車有許多萬能汽車科畢業傑出校友，在廠服務表現優異，雙方簽訂加強產學合作意向書，結合理論實務，萬能新學年度特聘南都豐田汽車技師侯明樹返校擔任教師，讓先進汽車科技技術實務經驗導入教學。

目前，萬能汽車科軟硬體設備在雲嘉南獨具鰲頭，汽車科特色課程除堆高機操作、固定式起重機操作課程及檢定考場，更進一步成立汽機車改裝教室及鏟裝機操作課程（俗稱小山貓），讓學生就業市場有更多元就業競爭力。國瑞汽車是國內最大汽車製造廠，也是日本豐田汽車在台灣唯一的汽車製造廠，深耕台灣、落實在地製造，提升零組件及設備、模治具國產化率，擴大外銷海外。

國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，供學生實習使用。記者魯永明／攝影
國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，供學生實習使用。記者魯永明／攝影
國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，供學生實習使用。記者魯永明／攝影
國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，供學生實習使用。記者魯永明／攝影
國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，萬能校長陳育修（前右三）與南都豐田汽車代表，簽訂加強產學合作意向書。記者魯永明／攝影
國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，萬能校長陳育修（前右三）與南都豐田汽車代表，簽訂加強產學合作意向書。記者魯永明／攝影
國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，國瑞汽車經理鍾朝陽（右三）將汽車象徵大鑰匙贈送萬能董事長林明德（左三）。記者魯永明／攝影
國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，國瑞汽車經理鍾朝陽（右三）將汽車象徵大鑰匙贈送萬能董事長林明德（左三）。記者魯永明／攝影

豐田 萬能工商 返校

延伸閱讀

花蓮8旬老翁騎機車追撞等紅燈汽車 傷重不治

影／嘉義太保花海旁傳死亡車禍 駕駛彈飛車外倒臥血泊

貴婦BMW停別人門前 鄰居氣炸拿2支交通錐刮引擎蓋

影／國六追撞影片曝光 休旅車被撞翻覆乘客驚恐尖叫

相關新聞

影／大腸麵線闆娘爆紅 擇友條件：有上進心孝順不要宅男

嘉義市文化路某大腸麵線，因為麵線料實在、好吃加上「兼職老闆娘」何佩蓉身材姣好，自開業以來吸引許多人專程來店品嚐美食，她直...

阿里山姑娘鄒族美女湯蘭花息影逾30年 近70歲近照曝光

還記得70年代，紅遍影壇、歌壇，被封為「永遠一代佳人」的嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花嗎？淡出螢光幕逾30年70歲的...

犬隻哀嚎！嘉縣搜山驚見長鬃山羊遺體、山豬吊夾斷腳狗

嘉義縣家畜疾病防所去年底接獲民眾通報，嘉縣與雲林交界龍眼林山區，常聽見犬隻哀嚎聲，家畜所會同山友搜查，發現該區9成以上犬...

萬能工商汽車科增實習利器！國瑞汽車贈百萬油電休旅車

國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA C...

對手陣營離席！台南學甲農會當權派全拿總幹事可望連任

台南學甲農會今天召開會員代表大會，現任總幹事李曉軍陣營掌握多數，採「連記投票」，對方陣營見大勢已去5、6人離席，投票結果...

台南下營農會變天！總幹事黃冠霖：坦然接受、努力不夠

台南市下營區農會今天召開會員代表大會，選舉理、監事，下營區農會9席理事由在野派掌握多數，現任總幹事黃冠霖雖是績優，但未能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。