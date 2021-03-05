萬能工商汽車科增實習利器！國瑞汽車贈百萬油電休旅車

國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，供學生實習使用，增強學生實務能力 縮短學用及城鄉落差；萬能校長陳育修與南都豐田汽車代表，簽訂加強產學合作意向書，贈車儀式，師生開心賞車慶賀。

國瑞汽車去年贈送萬能新型商用車HINO 700 300大貨車2輛，萬能工商上午舉行隆重盛大贈車典禮，豐田在台汽車製造商國瑞汽車經理鍾朝陽代表，將汽車象徵大鑰匙贈送萬能董事長林明德，汽車經銷南都汽車代表、汽車科師生觀禮見證，林明德回贈感謝狀，陳育修頒獎表揚在南都汽車上班的傑出校友。

林明德說，萬能接受貴重禮物，說明台灣汽車工業及汽車修護人才，亟需優秀生力軍投入，讓汽車修護技術更精進，贈送最新油電科技是汽車市場趨勢，讓學生學習最新科技設備，縮短學用落差，提升學生實務能力。

國瑞南都豐田汽車有許多萬能汽車科畢業傑出校友，在廠服務表現優異，雙方簽訂加強產學合作意向書，結合理論實務，萬能新學年度特聘南都豐田汽車技師侯明樹返校擔任教師，讓先進汽車科技技術實務經驗導入教學。