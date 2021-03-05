聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬能工商汽車科增實習利器！國瑞汽車贈百萬油電休旅車
國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA CROSS，以及COROLLA ALTIS引擎零組件，價值逾百萬元，供學生實習使用，增強學生實務能力 縮短學用及城鄉落差；萬能校長陳育修與南都豐田汽車代表，簽訂加強產學合作意向書，贈車儀式，師生開心賞車慶賀。
國瑞汽車去年贈送萬能新型商用車HINO 700 300大貨車2輛，萬能工商上午舉行隆重盛大贈車典禮，豐田在台汽車製造商國瑞汽車經理鍾朝陽代表，將汽車象徵大鑰匙贈送萬能董事長林明德，汽車經銷南都汽車代表、汽車科師生觀禮見證，林明德回贈感謝狀，陳育修頒獎表揚在南都汽車上班的傑出校友。
林明德說，萬能接受貴重禮物，說明台灣汽車工業及汽車修護人才，亟需優秀生力軍投入，讓汽車修護技術更精進，贈送最新油電科技是汽車市場趨勢，讓學生學習最新科技設備，縮短學用落差，提升學生實務能力。
國瑞南都豐田汽車有許多萬能汽車科畢業傑出校友，在廠服務表現優異，雙方簽訂加強產學合作意向書，結合理論實務，萬能新學年度特聘南都豐田汽車技師侯明樹返校擔任教師，讓先進汽車科技技術實務經驗導入教學。
目前，萬能汽車科軟硬體設備在雲嘉南獨具鰲頭，汽車科特色課程除堆高機操作、固定式起重機操作課程及檢定考場，更進一步成立汽機車改裝教室及鏟裝機操作課程（俗稱小山貓），讓學生就業市場有更多元就業競爭力。國瑞汽車是國內最大汽車製造廠，也是日本豐田汽車在台灣唯一的汽車製造廠，深耕台灣、落實在地製造，提升零組件及設備、模治具國產化率，擴大外銷海外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言