影／台南Fun心逐夢 市長用「抓周」喻性向探索

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天舉辦「FUN心逐夢、技職飛揚」記者會，宣告技職教育系列活動啟動。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦「FUN心逐夢、技職飛揚」記者會，宣告技職教育系列活動啟動。記者鄭惠仁／攝影

台南市超前部署，規畫一整年國中小9大項技職教育及職涯活動體驗，今天透過記者會說明內容。光華高中、南英商工、亞洲餐旅等校在會場展示學生的學習成果，創意加美味，讓學生透過探索，開展自己的道路。

台南市長黃偉哲表示，「強化技職教育，向下扎根」是台南推動技職教育的重要理念，更是推動產業人力培育的重要基礎；他說，技職教育強調「實作致用」、「產學合作」，讓更多學生得以在形塑興趣的過程，找到喜歡與嚮往的方向，進而了解產業需求，落實「一技之長」，成為面對多變未來的最強後盾。

黃偉哲舉傳統習俗中的「抓周」為例，所強調的就是讓滿周歲的嬰兒可以在眾多玩具中尋求感興趣的項目，慢慢形塑他未來可能發展的方向。而台南的技職教育透過系統性的整合與長期性介紹，讓學生與家長能獲得足夠的技職資訊，並讓學生在接觸過程中透過比較，逐漸確立自身的發展方向，進「而Fun心飛、Fun心學、Fun心做、Fun心玩」，相信「技職教育，向下延伸」的作為，能為有意往技職教育發展的孩子提供最大的協助。

教育局長鄭新輝說，除整合產官學資源舉辦技職博覽會、國中小師生認識技職教育及職涯試探體驗等9大活動，並依台師大心測中心的心理測驗，設計實務型、研究型、事務型、企業型、藝術型及社會型類型Q版人物；以及邀請在地漫畫家劉寅甫創作國中技藝教育機械職群漫畫，提供師生生涯輔導及規畫。並辦理國中生涯發展教育、技藝教育抽離式及專班課程，以及透過國中技藝教育競賽，表揚技藝精湛學生。

教育局指出，為輔導學生適性選擇、增進學生生涯試探及覺察機會，相關生涯發展教育及職業試探教育重要資訊，已公布在台南市12年國民教育資訊網等網站。

台南市教育局今天舉辦「FUN心逐夢、技職飛揚」記者會，學生展現學習成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦「FUN心逐夢、技職飛揚」記者會，學生展現學習成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦「FUN心逐夢、技職飛揚」記者會，學生展現學習成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦「FUN心逐夢、技職飛揚」記者會，學生展現學習成果。記者鄭惠仁／攝影

職涯 教育局 黃偉哲

延伸閱讀

台南市簽署低視能無障礙家園宣言 為低視能開路

南化水庫蓄水跌破5成 黃偉哲：最壞開鑿地下水

挺吳思瑤！黃偉哲：認真卻遭報復性罷免 不該濫用民主

相揪呷旺萊！南科廠商鳳梨買起來 訂購量已達1萬顆

相關新聞

影／大腸麵線闆娘爆紅 擇友條件：有上進心孝順不要宅男

嘉義市文化路某大腸麵線，因為麵線料實在、好吃加上「兼職老闆娘」何佩蓉身材姣好，自開業以來吸引許多人專程來店品嚐美食，她直...

阿里山姑娘鄒族美女湯蘭花息影逾30年 近70歲近照曝光

還記得70年代，紅遍影壇、歌壇，被封為「永遠一代佳人」的嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花嗎？淡出螢光幕逾30年70歲的...

犬隻哀嚎！嘉縣搜山驚見長鬃山羊遺體、山豬吊夾斷腳狗

嘉義縣家畜疾病防所去年底接獲民眾通報，嘉縣與雲林交界龍眼林山區，常聽見犬隻哀嚎聲，家畜所會同山友搜查，發現該區9成以上犬...

萬能工商汽車科增實習利器！國瑞汽車贈百萬油電休旅車

國內最大汽車製造廠、國瑞汽車，上午致贈嘉義縣萬能工商汽車科，在台上市不久的新型油電休旅車TOYOTA COROLLA C...

對手陣營離席！台南學甲農會當權派全拿總幹事可望連任

台南學甲農會今天召開會員代表大會，現任總幹事李曉軍陣營掌握多數，採「連記投票」，對方陣營見大勢已去5、6人離席，投票結果...

台南下營農會變天！總幹事黃冠霖：坦然接受、努力不夠

台南市下營區農會今天召開會員代表大會，選舉理、監事，下營區農會9席理事由在野派掌握多數，現任總幹事黃冠霖雖是績優，但未能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。