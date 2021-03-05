影／台南Fun心逐夢 市長用「抓周」喻性向探索

台南市超前部署，規畫一整年國中小9大項技職教育及職涯活動體驗，今天透過記者會說明內容。光華高中、南英商工、亞洲餐旅等校在會場展示學生的學習成果，創意加美味，讓學生透過探索，開展自己的道路。

台南市長黃偉哲表示，「強化技職教育，向下扎根」是台南推動技職教育的重要理念，更是推動產業人力培育的重要基礎；他說，技職教育強調「實作致用」、「產學合作」，讓更多學生得以在形塑興趣的過程，找到喜歡與嚮往的方向，進而了解產業需求，落實「一技之長」，成為面對多變未來的最強後盾。

黃偉哲舉傳統習俗中的「抓周」為例，所強調的就是讓滿周歲的嬰兒可以在眾多玩具中尋求感興趣的項目，慢慢形塑他未來可能發展的方向。而台南的技職教育透過系統性的整合與長期性介紹，讓學生與家長能獲得足夠的技職資訊，並讓學生在接觸過程中透過比較，逐漸確立自身的發展方向，進「而Fun心飛、Fun心學、Fun心做、Fun心玩」，相信「技職教育，向下延伸」的作為，能為有意往技職教育發展的孩子提供最大的協助。

教育局長鄭新輝說，除整合產官學資源舉辦技職博覽會、國中小師生認識技職教育及職涯試探體驗等9大活動，並依台師大心測中心的心理測驗，設計實務型、研究型、事務型、企業型、藝術型及社會型類型Q版人物；以及邀請在地漫畫家劉寅甫創作國中技藝教育機械職群漫畫，提供師生生涯輔導及規畫。並辦理國中生涯發展教育、技藝教育抽離式及專班課程，以及透過國中技藝教育競賽，表揚技藝精湛學生。