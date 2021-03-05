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阿里山姑娘鄒族美女湯蘭花息影逾30年 近70歲近照曝光

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花，淡出螢光幕逾30年，前年返鄉，與家人住老家隔壁豐山村觀景民宿，湯近70歲，看起來還很年輕，保有美好身材活力。圖／許銘月提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花，淡出螢光幕逾30年，前年返鄉，與家人住老家隔壁豐山村觀景民宿，湯近70歲，看起來還很年輕，保有美好身材活力。圖／許銘月提供

還記得70年代，紅遍影壇、歌壇，被封為「永遠一代佳人」的嘉義縣阿里山鄒族美女大明星湯蘭花嗎？淡出螢光幕逾30年70歲的她，前年返鄉，與家人住老家隔壁豐山村觀景民宿，民宿主人、前鄉民代表許銘月說，湯蘭花近70歲，看起來還很年輕，更保有美好身材活力，還像個年輕人。

許銘月說，阿里山塔山下的世外桃源，「高山青、澗水藍，阿里山的姑娘美如水」， 住阿里山的姑娘不會老！6 、70年代，紅透天邊的影視大歌星鄒族美女湯蘭花，就是一個鮮明例子，近70歲，看起來還很年輕。

許銘月拍下湯蘭花與姊妹們的照片，是前年湯蘭花返回家鄉來吉村，住在來吉村隔壁，他經營的豐山村觀景民宿，看出湯蘭花活力仍然像個年輕人，保有美好身材。

他表示，早期湯蘭花曾捐助一座水泥橋，連接來吉對外交通回饋家鄉來吉村，由於這些年湯蘭花大多住外地， 計畫教導協助家鄉村民，種植高經濟作物，提高村民收入。

來吉村長武正清說，湯蘭花返台定居台北，組一條龍農業團隊，前年返鄉指導族人種地瓜、山藥，幫忙行銷，老家來吉村還有湯蘭花的大嫂及侄兒，湯蘭花是鄒族美女大明星，讓大家很懷念，但年輕族人對湯蘭花不熟悉。

湯蘭花去年接受媒體訪問表示，她沒讓自己閒下來，身為原住民，近來回家鄉幫助當地發展，為從事農務鄰居引入有機自然農法，在部落組織農業團隊，提升農地環境，改變原住民農民生活品質，希望能做更多有意義的事。

嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花（中）淡出螢光幕逾30年，前年返鄉，與家人住老家隔壁豐山村觀景民宿，湯近70歲，看起來還很年輕，保有美好身材活力。圖／許銘月提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花（中）淡出螢光幕逾30年，前年返鄉，與家人住老家隔壁豐山村觀景民宿，湯近70歲，看起來還很年輕，保有美好身材活力。圖／許銘月提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花（右二），淡出螢光幕逾30年，前年返鄉，與家人住老家隔壁豐山村觀景民宿，湯近70歲，看起來還很年輕，保有美好身材活力。圖／許銘月提供
嘉義縣阿里山鄉鄒族美女大明星湯蘭花（右二），淡出螢光幕逾30年，前年返鄉，與家人住老家隔壁豐山村觀景民宿，湯近70歲，看起來還很年輕，保有美好身材活力。圖／許銘月提供

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