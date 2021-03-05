快訊

福原愛、江宏傑離婚官司若開打 法界：爭產用這招 小愛會大失血

不怕運費翻倍！台灣商會證實：2公噸鳳梨今銷往澳洲

台南市簽署低視能無障礙家園宣言 為低視能開路

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天與惠光導盲犬學校簽署「低視能無障礙家園」宣言，將透過公私合力，先從公部門著手為身障者及銀髮族打造無障礙空間。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲今天與惠光導盲犬學校簽署「低視能無障礙家園」宣言，將透過公私合力，先從公部門著手為身障者及銀髮族打造無障礙空間。記者鄭維真／攝影

台南市長黃偉哲今天與惠光導盲犬學校簽署「低視能無障礙家園」宣言，將透過公私合力，先從公部門著手為身障者及銀髮族打造無障礙空間，讓低視能不受環境的阻礙，順暢通行。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖指出，1991年起即與國內外專業組織合作，培訓本土導盲犬及專業人員，並免費提供導盲犬給視障者，讓視障者能安心和導盲犬配合，除了推廣無障礙的理念，也呼籲民眾在路上看見導盲犬要遵循「四不一問」原則，包括不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬以及主動詢問視障者是否需要協助，讓所有導盲幼犬能安心成長、安心學習，未來成為更多視障者的「開路天使」。

黃偉哲說，台南市近年積極布點建置有聲號誌輔助身心障礙者通行，並在身心障礙者權益保障小組成立「無障礙設施檢視小組」，跨局處推動「有愛無礙」的公共空間，讓「無障礙家園」推廣到生活各層面，促進身心障礙者及年長者社會參與。

台南市長黃偉哲（左）今天與惠光導盲犬學校校長曾瀚霖（右）簽署「低視能無障礙家園」宣言，將透過公私合力，先從公部門著手為身障者及銀髮族打造無障礙空間。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天與惠光導盲犬學校校長曾瀚霖（右）簽署「低視能無障礙家園」宣言，將透過公私合力，先從公部門著手為身障者及銀髮族打造無障礙空間。記者鄭維真／攝影

導盲犬 視障 黃偉哲

延伸閱讀

南化水庫蓄水跌破5成 黃偉哲：最壞開鑿地下水

挺吳思瑤！黃偉哲：認真卻遭報復性罷免 不該濫用民主

相揪呷旺萊！南科廠商鳳梨買起來 訂購量已達1萬顆

影／全台獨一無二歐風日式建築 今在台南啟動修復

相關新聞

影／大腸麵線闆娘爆紅 擇友條件：有上進心孝順不要宅男

嘉義市文化路某大腸麵線，因為麵線料實在、好吃加上「兼職老闆娘」何佩蓉身材姣好，自開業以來吸引許多人專程來店品嚐美食，她直...

地主打算移植900多棵樹 嘉縣搶救水上鄉樹大成林空品區

嘉義縣水上鄉「文小二」學校預定地，33年前縣府徵收，前年縣府評估無設校需求，廢止徵收，原地主繳回1億2千萬元徵收補償金，...

台南下營農會變天！總幹事黃冠霖：坦然接受、努力不夠

台南市下營區農會今天召開會員代表大會，選舉理、監事，下營區農會9席理事由在野派掌握多數，現任總幹事黃冠霖雖是績優，但未能...

免費換苗木！嘉義大學提供2400株苗木讓民眾以發票兌換

植樹節將至，嘉義大學森林暨自然學系為推廣植樹綠美化，落實環境教育，今年準備2400株苗木，本月8日起至13日在嘉大蘭潭校...

神祕傳奇富豪 蕭火綿91歲辭世

國內老字號大宗物資業、嘉義縣三福集團總裁蕭火綿昨天上午辭世，享耆壽91歲。蕭火綿白手起家，曾操盤立委選舉，政商影響力大，...

雲林莿桐埔尾多功能活動中心 動土

雲林莿桐鄉埔尾村樂活公園基地招標建造多功能活動中心，卻流標19次，縣府去年再補預算、最終以3266萬元標出，昨天動土典禮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。