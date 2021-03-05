台南市簽署低視能無障礙家園宣言 為低視能開路

台南市長黃偉哲今天與惠光導盲犬學校簽署「低視能無障礙家園」宣言，將透過公私合力，先從公部門著手為身障者及銀髮族打造無障礙空間，讓低視能不受環境的阻礙，順暢通行。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖指出，1991年起即與國內外專業組織合作，培訓本土導盲犬及專業人員，並免費提供導盲犬給視障者，讓視障者能安心和導盲犬配合，除了推廣無障礙的理念，也呼籲民眾在路上看見導盲犬要遵循「四不一問」原則，包括不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕導盲犬以及主動詢問視障者是否需要協助，讓所有導盲幼犬能安心成長、安心學習，未來成為更多視障者的「開路天使」。