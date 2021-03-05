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影／大腸麵線闆娘爆紅 擇友條件：有上進心孝順不要宅男
嘉義市文化路某大腸麵線，因為麵線料實在、好吃加上「兼職老闆娘」何佩蓉身材姣好，自開業以來吸引許多人專程來店品嚐美食，她直言許多男客人「用眼睛稱讚她」也公布擇友條件，身高174以上要有安全感，要有上進心、孝順，喜歡出去玩，她不喜歡全天閒在家裡的宅男。
34歲的何佩蓉表示，弟弟何瑞育原本當麵包學徒，之後跟親戚學做麵線並自己研究滷大腸、旗魚丸，8年前開始在文化路擺攤，她只是來幫忙，當「兼職老闆娘」。
她說，許多客人來這邊吃大腸麵線都吃上癮了，還問她是不是下了符咒，她也知道許多客人來吃大腸麵線是為了看她，很多女客人也會主動稱讚她漂亮，或詢問交換美容方法，但多數男性比較內向，她和何瑞育還笑稱「男生比較喜歡用眼睛稱讚她！」
未婚的何佩蓉先幫弟弟徵友，要勤儉持家、賢慧，不一定要很會煮飯做菜，喜歡運動健身，個性開朗很重要；至於她自己，則希望未來男友身高高一點比較有安全感，一定要有上進心，也要孝順，並喜歡出去玩，討厭整天在家閒閒沒事做的男性。
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