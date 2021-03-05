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台南下營農會變天！總幹事黃冠霖：坦然接受、努力不夠
台南市下營區農會今天召開會員代表大會，選舉理、監事，下營區農會9席理事由在野派掌握多數，現任總幹事黃冠霖雖是績優，但未能掌握多數席次，他表示，沒辦法也只能接受，在農會服務24年，將辦理退休。
下營區農今天召開會員代表大會，投票選出新的理監事，結果一如外界的預期，由反對派以5席理事獲勝，當權派僅拿下4席理事。
由於候聘總幹事登記的僅有現任總幹事黃冠霖一人，預計將不獲新的理事會通過候聘，理事會15日召開後，將會重新公告候聘總幹事。
黃冠霖受訪時表示坦然接受，這一屆4年對農會事務的推動盡心盡力，才能獲得績優總幹事的肯定，可能有會員認為自己努力還不夠，才會無法獲得多數會員的繼續支持。
黃冠霖在下營區農會基層做起，至今24年，對農會的發展貢獻不少，未能連任，地方人士也感到惋惜。
下營區農會改選競爭激烈，原本預期會員代表是勢均力敵，但結果在野以26對19席獲勝，在會員代表擁有優勢的情況下，理監事選舉結果，一如預期在野以5比4席勝出。
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