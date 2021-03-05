免費換苗木！嘉義大學提供2400株苗木讓民眾以發票兌換

植樹節將至，嘉義大學森林暨自然學系為推廣植樹綠美化，落實環境教育，今年準備2400株苗木，本月8日起至13日在嘉大蘭潭校區，3張未開獎發票可換1株樹苗、每人2株，發票兌獎所得將以主辦單位名義捐贈公益。

嘉義大學表示，苗木來源為學生實習培育樹苗，及林務局嘉義林區管理處所提供的苗木，皆為良好綠美化及觀賞用植物，種類豐富多元包括，桂花、含笑花、楓香、臺灣櫸、黃光風鈴木、光臘樹、春不老、竹柏、相思樹、臺灣肖楠、濕地松、紅花鐵刀木及毛柿等10多種。

嘉義大學表示，3月8至12日每日下午1點至4點，最後一天(13日)則是上午9點至下午4點，地點在蘭潭校區學生活動中心保健室旁中庭，每日提供400株苗木，每人以未開獎3張發票換1株，至多可領取2株，樹種不可重複，為響應環保請自備環保容器，現場不提供塑膠袋。