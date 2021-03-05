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地主打算移植900多棵樹 嘉縣搶救水上鄉樹大成林空品區
嘉義縣水上鄉「文小二」學校預定地，33年前縣府徵收，前年縣府評估無設校需求，廢止徵收，原地主繳回1億2千萬元徵收補償金，縣府還地於民，但預定地上種900多棵樹，是樹大成林「空氣品質淨化區」，地主因環保局表明無經費移植，最近雇工打算移植，引爆爭議；議員林緗亭及鄉民反對移植，要求縣府保留空品區，經協調，地主暫時停工。
議員林緗亭去年針對「文小二」質詢，批縣長翁章梁未與地方溝通，決策違反民意失當，造成縣府與地方雙輸，她一直努力希望將空品區樹木保留，感謝環保局與鄉民站在一起，但昨天有民眾告訴她，「水上都市計畫變更通過了嗎？為何地主貼公告，要將空品區樹移到萬能路？為何萬能路一側砍樹？」
她馬上通知縣府，環保局表明未廢除空品區，經溝通協調，才暫時保住空品區樹木，她要求，地主若不願依協調會議，等都市計畫變更通過，再決定空品區樹木去留，那縣府就應盡最大的努力，將文小二土地變更為公園用地！「我們要求保留空品區樹木，綠地保存，這是都市之肺！」
環保局長張根穆說，空品區桃花木等樹種成林長達20年，「文小二」廢除還地，樹木是定著物，依法地主有權處置，但因都市計畫變更要有3分之1公設保留地，已協商地主暫勿移植砍除，移植找地重設空品，是最後手段，環保局找樹木專家評估。
鄉長劉敬祥說，當初是縣府表明無經費移樹，地主才自行移植，都計還在檢討，因有公設地編定，希望將鄉治2塊未徵收公園預定地，與地主以地易地創造多贏。賴姓地主說，土地3.1公頃歸還他，縣府辦過戶，地及樹木產權歸他，環保局表明無移植費，對樹無處置權，他才雇工清理，考量居民運動休憩使用，預計將樹木由北側移至都計保留地南側，目前停工未移樹。
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