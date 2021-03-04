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南化水庫蓄水跌破5成 黃偉哲：最壞開鑿地下水

中央社 / 台南4日電
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影

台南水情嚴峻，南化水庫蓄水率跌破50%，高屏溪攔河堰今天又暫停北送支援台南用水，台南市長黃偉哲表示，最壞狀況是用水真的不足，台南就必須開鑿地下水。

黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，他可以理解高屏溪攔河堰暫停供水台南的決定，台南和高雄是一個生活圈，高雄長期支援台南用水，從1天10萬公噸降到1天5萬噸，如今高雄用水不足，他充分了解高雄的辛苦。

黃偉哲表示，高雄幫了台南很多忙，台南許多廢棄物及垃圾，也是高雄幫忙燒的，台南不能什麼事情都仰賴別人幫忙，高雄和台南作為兄弟縣市，彼此各自都要努力。

黃偉哲說，台南和高雄有很大的合作空間，但台南也要自立自強，用水上要開源節流，不只節約用水，也能使用再生水，及研擬海水是否可以淡化使用，若用水真的不足，就必須開鑿地下水。

南區水資源局最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量7709萬公噸，蓄水率15.13%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量4163萬公噸，蓄水率52.98%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量4515萬公噸，蓄水率49.63%。

目前，水利署增雨團隊已在待命，但南水局觀測，南部尚無降雨的消息。南水局副局長鄒漢貴說，水利署增雨團隊隨時監控天氣變化，若氣候條件許可，可隨即展開增雨作業，但前提是要有雨，才能增加10%降雨量，但南台灣3月進入枯旱期，天氣偏乾，雨訊不明顯，短期內水情恐難紓解。

南化水庫 黃偉哲

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