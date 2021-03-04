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兩年流標19次！ 莿桐埔尾多功能活動中心終能動工

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左二）今主持埔尾多功能活動中心動土典禮，莿桐鄉長林靖焜（左一）、副縣長謝淑亞（右二）、縣議員廖郁賢（右一）及多位地方人士皆到場見證這樁喜事。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）今主持埔尾多功能活動中心動土典禮，莿桐鄉長林靖焜（左一）、副縣長謝淑亞（右二）、縣議員廖郁賢（右一）及多位地方人士皆到場見證這樁喜事。記者陳苡葳／攝影

雲林莿桐鄉埔尾多功能活動中心工程標案，兩年來因工程物價上漲、中央及地方共投入2495萬元仍不敷成本，導致流標19次，縣府追加補助經費終讓工程順利標出，縣長張麗善今主持動土典禮。

據統計，莿桐鄉人口2萬8285人，65歲以上老人5489位，需使用長照資源者約4.1%，鄉長林靖焜說，莿桐因未有大型集會場所，該中心將結合長照衛服資源，採無障礙空間設計，便利長者日後使用。

林靖焜坦言，當地集會場地多年來倚賴油車天后宮提供，然因建築也已老舊狹小，及集會活動也受法規限制等因素，地方民眾殷切期盼當地能有一處多功能活動中心。

有鑑於鄉內老年人口占全鄉近20%，莿桐鄉公所結合長照向中央提案前瞻計畫爭取經費，計畫在莿桐埔尾村樂活公園基地新建多功能中心，2018年獲衛福部補助2495萬元，縣府及公所各自籌135多萬元開標。

林靖焜說，好景不常，始料未及的是經費到位，卻因工程成本造價不符目前市場需求致招標未果，因此縣府去年再補助500萬元，此案最終共投入3266萬多元才順利標出。

張麗善表示，雲林是名副其實老人縣，長照資源不足、城鄉差距大，縣府依整建長照衛福據點計畫，陸續在元長、二崙、古坑、土庫、麥寮等鄉鎮老人活動中心及虎尾頂溪社區、台西崙豐部落多功能活動中心，水林悠活長照館、斗六市多功能老人社會福利大樓等布建長照資源。

張麗善指出，埔尾多功能活動中心是當地重點建設，預計明年3月即可完工，約270坪使用空間，將提供複合型服務中心B型日間照顧、小規模多機能等服務，並規畫體健室、辦公室、長青友善空間、廚房及戶外停車場，便利人員進出，也讓長者能在此安心從事樂齡活動。

雲林莿桐鄉埔尾樂活公園將新建多功能活動中心，提供複合型服務中心B型日間照顧、小規模多機能等服務，並規畫體健室、辦公室、長青友善空間、廚房及戶外停車場。圖／莿桐鄉公所提供
雲林莿桐鄉埔尾樂活公園將新建多功能活動中心，提供複合型服務中心B型日間照顧、小規模多機能等服務，並規畫體健室、辦公室、長青友善空間、廚房及戶外停車場。圖／莿桐鄉公所提供
雲林縣長張麗善（前左四）主持埔尾多功能活動中心動土典禮，莿桐鄉長林靖焜（前左五）、副縣長謝淑亞（前左三）、縣議員江文登（前左一）、廖郁賢（前左二）、周秀月（前右三）及多位地方人士皆到場見證這樁喜事。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前左四）主持埔尾多功能活動中心動土典禮，莿桐鄉長林靖焜（前左五）、副縣長謝淑亞（前左三）、縣議員江文登（前左一）、廖郁賢（前左二）、周秀月（前右三）及多位地方人士皆到場見證這樁喜事。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐鄉埔尾樂活公園將新建多功能活動中心，建築體為一層樓，空間全採無障礙設計，便利日後長者進出使用。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐鄉埔尾樂活公園將新建多功能活動中心，建築體為一層樓，空間全採無障礙設計，便利日後長者進出使用。記者陳苡葳／攝影

長照 張麗善 老年人口

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