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兩年流標19次！ 莿桐埔尾多功能活動中心終能動工
雲林莿桐鄉埔尾多功能活動中心工程標案，兩年來因工程物價上漲、中央及地方共投入2495萬元仍不敷成本，導致流標19次，縣府追加補助經費終讓工程順利標出，縣長張麗善今主持動土典禮。
據統計，莿桐鄉人口2萬8285人，65歲以上老人5489位，需使用長照資源者約4.1%，鄉長林靖焜說，莿桐因未有大型集會場所，該中心將結合長照衛服資源，採無障礙空間設計，便利長者日後使用。
林靖焜坦言，當地集會場地多年來倚賴油車天后宮提供，然因建築也已老舊狹小，及集會活動也受法規限制等因素，地方民眾殷切期盼當地能有一處多功能活動中心。
有鑑於鄉內老年人口占全鄉近20%，莿桐鄉公所結合長照向中央提案前瞻計畫爭取經費，計畫在莿桐埔尾村樂活公園基地新建多功能中心，2018年獲衛福部補助2495萬元，縣府及公所各自籌135多萬元開標。
林靖焜說，好景不常，始料未及的是經費到位，卻因工程成本造價不符目前市場需求致招標未果，因此縣府去年再補助500萬元，此案最終共投入3266萬多元才順利標出。
張麗善表示，雲林是名副其實老人縣，長照資源不足、城鄉差距大，縣府依整建長照衛福據點計畫，陸續在元長、二崙、古坑、土庫、麥寮等鄉鎮老人活動中心及虎尾頂溪社區、台西崙豐部落多功能活動中心，水林悠活長照館、斗六市多功能老人社會福利大樓等布建長照資源。
張麗善指出，埔尾多功能活動中心是當地重點建設，預計明年3月即可完工，約270坪使用空間，將提供複合型服務中心B型日間照顧、小規模多機能等服務，並規畫體健室、辦公室、長青友善空間、廚房及戶外停車場，便利人員進出，也讓長者能在此安心從事樂齡活動。
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