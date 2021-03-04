西濱快速公路嘉縣路段不到40公里 警每天取締7件超速
西濱快速公路接連發生重大車禍，嘉義縣路段全長38公里，未設固定式測速桿，也無區間測速，警方統計，1、2月合計59天，共取締441件超速，平均每天7.47件。
西濱快速公路嘉縣路段從240k至278k，為遏阻超速，公路總局第五區養護工程處副處長陳錫恩，昨天拜會嘉義縣警局交通隊長蘇俊宏，決定即日起，警方以移動式測速照相，加強巡查取締車輛超速、超載及超重等違規行為。
西濱快速公路雲嘉大橋，上月發生濃霧重大死傷連環車禍，交通部下令公路總局調借濃霧偵測儀安裝，另就超速違規，指示公路總局與當地警局協調加強取締，西濱速限90公里，由路段轄區布袋及朴子警分局聯合編排勤務，加派員警以移動式測速儀器取締。
實施移動式測速照相取締起點上方處，都設有測速取締標誌「警52」及速限標誌，以警告車輛駕駛人前方路段常有測速取締執法，促使行車速度不得超過道路規定最高速限。
布袋警分局1月取締175件，其中嚴重超速40公里有83件，2月108件，嚴重超速38件，109年交通事故31件死亡2人，108年交通事故15件，無人死亡；朴子警分局取締超速共158件。
警方說，西濱快速路未收費，道路路寬筆直，無固定測速桿，限速又比高速公路低，用路人未注意就會超速，提醒遵守交通規則，勿超速，警方在假日及連續假期，不定時在深夜編排防制危險駕車（防飆）勤務。
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