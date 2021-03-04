驚！台南湯德章故居未被列為歷史建物 恐影響後續保存

台南市最近舉辦古蹟審議會議，討論多項重要提案，其中由民間募資購下的228人權律師湯德章故居，意外未被列為歷史建物，將影響到後續利用保存，而原本被安置在湯德章紀念公園內的國父銅像，2014年被人拉倒，後續安置爭議多年，委員會也同意將銅像從倉庫移往台南公園安放。

除此之外，委員會中並決議將成功大學位在大學路上的紀念校門，登錄為歷史建築，仁德區的「林氏古厝」不登錄為文化資產。

而文化局在赤崁樓周邊進行文化園區工程，在原停車場處挖出清代大片遺構，之後文化局又在赤崁樓南側試掘，也挖出遺構，南側部分經委員會討論，與停車場遺構有連續關係，皆屬過去常民依「赤嵌樓」及「臺灣縣署」兩大核心建築所營造的空間遺留，將保留未來展示的可能性，目前暫時回填保護。

位在友愛街巷內湯德章故居，去年一度被人買下，面臨被拆命運，經民間發起搶救，並首創在募資平台上募得2000多萬元，買下故居，但民間擔心後續的維護，希望建物能獲得文資身分後，由市府接手維修管理，但未料在這次的審議會中，未被列為歷史建物。