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驚！台南湯德章故居未被列為歷史建物 恐影響後續保存

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南228人權律師湯德章故居。圖／文資處提供
台南228人權律師湯德章故居。圖／文資處提供

台南市最近舉辦古蹟審議會議，討論多項重要提案，其中由民間募資購下的228人權律師湯德章故居，意外未被列為歷史建物，將影響到後續利用保存，而原本被安置在湯德章紀念公園內的國父銅像，2014年被人拉倒，後續安置爭議多年，委員會也同意將銅像從倉庫移往台南公園安放。

除此之外，委員會中並決議將成功大學位在大學路上的紀念校門，登錄為歷史建築，仁德區的「林氏古厝」不登錄為文化資產。

文化局在赤崁樓周邊進行文化園區工程，在原停車場處挖出清代大片遺構，之後文化局又在赤崁樓南側試掘，也挖出遺構，南側部分經委員會討論，與停車場遺構有連續關係，皆屬過去常民依「赤嵌樓」及「臺灣縣署」兩大核心建築所營造的空間遺留，將保留未來展示的可能性，目前暫時回填保護。

位在友愛街巷內湯德章故居，去年一度被人買下，面臨被拆命運，經民間發起搶救，並首創在募資平台上募得2000多萬元，買下故居，但民間擔心後續的維護，希望建物能獲得文資身分後，由市府接手維修管理，但未料在這次的審議會中，未被列為歷史建物。

台南市文化資產管理處表示，調查發現該建物已歷經大幅度增改建，且未見特殊之建築技術與裝飾手法，不具呈現古蹟或歷史建築各項登錄基準之建築特色，經審議會表決結果未達出席委員過半數之同意指定古蹟或登錄歷史建築。

台南市文化局日前在赤崁樓前考古試掘，挖出不少清代遺構。圖／文資處提供
台南市文化局日前在赤崁樓前考古試掘，挖出不少清代遺構。圖／文資處提供
成大大學路上的紀念校門。圖／文資處提供
成大大學路上的紀念校門。圖／文資處提供

歷史建築 古蹟 文化局

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