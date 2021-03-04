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南化水庫蓄水跌破5成 增雨團隊待命「尚無好消息」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南主要供應民生用水的南化水庫，蓄水已跌破5成以下。記者吳淑玲／翻攝
台南主要供應民生用水的南化水庫，蓄水已跌破5成以下。記者吳淑玲／翻攝

台南地區供應民生用水為主的南化水庫，水位持續下探，蓄水率已跌破5成，加上高雄不支援，出水量增加，讓水情更顯嚴峻，水利署人工增雨團隊雖隨時待命，但目前僅北部有機會下雨，南部還無可能下雨的好消息。

南區水資源局副局長鄒漢貴說，水利署增雨團隊隨時監控天氣變化，若氣候條件許可，將立即展開作業，但前提是要有雨，才能多增加10%的降雨量，「但南台灣從3月進入枯旱期，尚無傳出可能下雨的訊息，天氣偏乾雨訊不明顯，短期內水情恐難紓解。

目前南化水庫蓄水量4537萬立方公尺，蓄水率為49.8％，跌破5成以下；曾文水庫蓄水率15％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量近1.1億立方公尺。鄒漢貴強調，「最壞的打算，最好的準備」，全民節約用水，共同撐過乾旱難關。

台南主要供應民生用水的南化水庫，蓄水已跌破5成以下。記者吳淑玲／翻攝
台南主要供應民生用水的南化水庫，蓄水已跌破5成以下。記者吳淑玲／翻攝

南化水庫 水利署

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