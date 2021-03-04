南化水庫蓄水跌破5成 增雨團隊待命「尚無好消息」

台南地區供應民生用水為主的南化水庫，水位持續下探，蓄水率已跌破5成，加上高雄不支援，出水量增加，讓水情更顯嚴峻，水利署人工增雨團隊雖隨時待命，但目前僅北部有機會下雨，南部還無可能下雨的好消息。

南區水資源局副局長鄒漢貴說，水利署增雨團隊隨時監控天氣變化，若氣候條件許可，將立即展開作業，但前提是要有雨，才能多增加10%的降雨量，「但南台灣從3月進入枯旱期，尚無傳出可能下雨的訊息，天氣偏乾雨訊不明顯，短期內水情恐難紓解。