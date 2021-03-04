影／網熱議古坑親子農場不當飼養小動物 實情大逆轉

雲林古坑一家親子農場日前被網友在臉書社團貼文發照，質疑場內兔子毛打結，疑似還有皮膚病、眼睛腫等情況，認為小動物未受妥善照顧，引起網友熱議與撻伐。雲林縣動植物防疫所近日派員查訪未發現不法；TSPCA台灣防止虐待動物協會調查部主任曾譯瑩指出，類似案件「很多都是誤會」，建議通報人發現異樣可主動詢問飼主、了解情況，將資源用在刀口上。

位在古坑綠色隧道旁的鹿營農場，主打親子體驗，遊客可入內和動物親近互動，不過日前有網友在臉書不公開社團「兔兔社團」發文貼照，直指「小動物區沒有工作人員顧和宣導，一些兔子毛打結及皮膚病、眼睛腫...」等文。

對此動植物防疫所表示，日前除向發文者詢問狀況，也已派員至農場查訪，該區為兔子及天竺鼠混養區，場內約15隻兔子、8隻天竺鼠，精神活力及皮膚狀況沒有明顯異狀，且場方有簽約特約獸醫師及生病動物隔離治療措施，也無不當餵食及飼養情形。

本報記者今天實地訪查，農場內規畫梅花鹿、小山羊及小動物等區，其中網友所指的兔子及天竺鼠小動物區約20坪，小動物活潑親人，遊客撫摸或餵食皆來者不拒，且毛髮柔順、看得出已被整理過，皮膚也未出現異樣。

經詢問該區工作人員，各動物區每日除有工作人員定時餵食、清理飼養環境，以小動物區來說，每兩日就會為23隻兔子和天竺鼠梳理毛髮，為維護小動物健康及安全，開放體驗上限為10人，餵食前也會管控遊客適量餵食。

該員現場正好要為小動物梳毛，她表示，區內約有2、3隻兔子是長毛品種，相對其他容易結毛球，尤其接近後腳或尾巴處，如嚴重打結會剪除，避免罹患皮膚病；現場兔子見毛梳靠近、紛紛排隊等候、模樣十分逗趣可愛。

針對類似「有誤會」的案件，TSPCA台灣防止虐待動物協會調查部主任曾譯瑩說，救援案件的確「很多都是誤會」。協會統計，兔子救援去年獲報7案，實際救援3件，其他4件為誤報。

曾譯瑩建議，通報人第一時間發現不對勁，可主動開口詢問飼主、了解實際飼養情況，確認不當飼養屬實再向救援單位通報，避免資源浪費。