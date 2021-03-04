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動保業務如「屍速列車」？嘉縣家畜所奪全國動保績效獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣動保人員仿電影情節扮屍速列車電影人物戲照動作，拍照貼臉書「屍速列車動保版」(下)，引人莞爾一笑，網友說，「表演傳神！」。圖／嘉縣家畜所提供
嘉縣動保人員仿電影情節扮屍速列車電影人物戲照動作，拍照貼臉書「屍速列車動保版」(下)，引人莞爾一笑，網友說，「表演傳神！」。圖／嘉縣家畜所提供

嘉義縣家畜疾病防治所動物保護績效，勇奪去年全國動保業務績效評比，1個優等與2個進步獎，是非六都縣市最亮眼、進步幅度最大縣市，創歷年最佳成績，縣長翁章梁上午到家畜所祝賀，慰問感謝同仁辛勞。

家畜所長林珮如說，對基層防疫單位而言，動保業務就像電影「屍速列車一樣」，一旦搭上列車，永遠都被動物追著跑，動保人員仿電影情節扮屍速列車電影人物戲照動作，拍照貼臉書「屍速列車動保版」，引人莞爾一笑，網友說，「表演傳神！」

翁章梁慰問長期執行捕犬業務過勞住院的管制隊長黃翌諠，讚賞家畜所是優秀團隊，是畜牧養殖業守護神，扮演食安源頭把關角色，也是動物重要守護者。

家畜所說，2017年2月零撲殺政策上路，雖保障流浪犬生存權利，造成人犬生活環境衝突，衍生環境衛生及公共安全等問題，為強化管理，縣府前年設強化精準補抓專線，成立動物保護管制隊，盤點流浪犬出沒熱區共418處，全面啟動遊蕩犬精進專案，由管制隊人員進行遊蕩犬隻捕捉、運送、絕育與後續安置評估等工作，並加強實施源頭絕育減量力道。

近2年犬貓絕育量突破萬隻，為提供浪犬妥適安置場所，嘉縣動保教育園區去年3月動工，預計明年初啟用。為增加收容量能，縣府推出「浪愛有嘉」流浪犬終養 (代)養與全國認養優惠措施最高的「浪我回嘉」認領養方案，順利完成認養278隻，為更友善人類最好的朋友，今年初還在新港與朴子設置2座全國首創認養推廣示範公園。

嘉義縣家畜疾病防治所動物保護績效，勇奪去年全國動保業務績效評比，1個優等與2個進步獎，是非六都縣市最亮眼、進步幅度最大縣市，創歷年最佳成績，縣長翁章梁（前右四）上午到家畜所祝賀，慰問感謝同仁辛勞。圖／嘉縣府提供
嘉義縣家畜疾病防治所動物保護績效，勇奪去年全國動保業務績效評比，1個優等與2個進步獎，是非六都縣市最亮眼、進步幅度最大縣市，創歷年最佳成績，縣長翁章梁（前右四）上午到家畜所祝賀，慰問感謝同仁辛勞。圖／嘉縣府提供

認養 流浪犬

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