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日治台南陸軍偕行社修復工程動土 2024年3月完工

中央社 / 台南4日電

20世紀初期落成、坐落於台南市北區的日治時期台南陸軍偕行社建築，原本計畫拆除售地，經在地居民搶救後被列為台南市歷史建築，修復工程今天動土，預定2024年3月完工。

台南市長黃偉哲今天主持日治時期台南陸軍偕行社建築修復工程動土典禮，他表示，修復完工後，這座建築將復原到歷史原有的風貌。

台南市政府文化局人員表示，日治時期台南陸軍偕行社建築以「創建時的原貌保存修復」為原則，發包金額新台幣7027萬元，由文化部和台南市政府各負擔一半，預定2024年3月完工。

文化局考據，日本陸軍偕行社創立於1877年（明治10年）2月15日，是當時日本陸軍將校修養、親睦團體的集會與社交組織。台南陸軍偕行社成立於1899年（明治32年），位於北區公園南路的台南陸軍偕行社建築，落成於1915年（大正4年）。

台南陸軍偕行社建築是「和洋混合」的風格，由3棟建築組構形成，第1棟建築本體屬於2層樓木骨洋風石造建築式樣，1樓以磚石居多，2樓是木構造形式，立面部分有歐式風格的半木構造。

第2棟建築屬1層木骨洋風造建築式樣，建築正面入口屋頂外觀形狀好似日本幕府將軍頭盔，是「切角頂」（半切妻屋頂）形式；窗戶是多樘造形的「格子窗型」，擁有長方形窗孔，窗戶開法是上下開合的玻璃窗形式。

第3棟是1層木構造建築，建築格局為長型建築，原建築經後期居住者改建後增加室內空間，並將屋頂改為L型的切妻屋頂樣式。

這座建築在2005年國防部遷出後，原預定拆除售地，經在地居民搶救，2007年依文資法審議登錄為歷史建築，市府去年爭取經費，同步辦理建築與土地撥用後，再進行修復。

歷史建築 陸軍

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