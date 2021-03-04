影／太平雲梯假日車流爆滿惹民怨 今開協調會盼創雙贏

嘉義縣梅山鄉太平雲梯每逢假日湧入大量人潮，車流回堵造成當地居民進出不便、積怨已久，上月中有民眾遭下山遊客撞傷成導火線，今天上午嘉義縣公車處、阿里山風景管理處和鄉公所在梅山轉運站召開協調會，希望利用加開公車班次和設立交通號誌等方式舒緩車流。

梅山鄉圳北村民56歲賴姓男子上月14日下午正準備出門，自圳北休閒步道旁152縣道右彎準備延162甲線進入梅山市區途中，遭下山遊客開車撞上，當場彈飛，緊急送往大林慈濟醫院，目前人還在加護病房觀察。

嘉義162甲是梅山山區通往市區和銜接國道最快道路，當地村民對市區每逢假日車流大量回堵積怨已久，圳北村長郭聰明表示，樂見太平雲梯成為全國知名景點，帶來觀光效益，但假日車潮也嚴重影響山下村民回家的安全。

「人潮眾多，我們越不方便」郭聰明希望觀光效益繼續發展，但地方交通問題也要改善，交通管制、設立交通號誌等，這些都不是單方面能夠克服的，希望公所和縣府、太平合作社共同協商，「共創雙贏」

嘉義縣公車處目前也正積極盤點梅山市區各個能停車的空間，希望利用用公車接駁，舒緩下山車流。

目前大林和竹崎至太平雲梯，每天平均分別有22及24班，梅山轉運站到太平雲梯例假日加開至48班，票價單趟43塊，車程約25分鐘。

據統計，太平雲梯228連假三日分別湧入4726、7351、2571人，總計1萬4648人，原本須網路登記預約，前年11月起，開放現場購票，阿里山風景管理區秘書林炳坤分析這也是造成民眾蜂擁入山很大的原因。