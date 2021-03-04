快訊

防拖吊奧步全破解 老司機：沒有拖不走的車

私校畢業生有機會進台積電 台灣邁向徵才最困難國家原因為何？

步道整修延期完工 阿里山眠月線花季不開放

中央社 / 嘉義縣4日電

阿里山國家森林遊樂區內塔山步道1月間封閉施工，眠月線因須經過塔山步道而暫停進入。工程原本預計3月完成，但發現木造棧橋地基晃動，完工日期延後，眠月線在花季不開放。

嘉義林區管理處育樂課長黃秀緞今天指出，塔山步道是進入台灣一葉蘭自然保留區至眠月線必經路線，為配合塔山步道整修工作，台灣一葉蘭自然保留區自1月4日起暫停開放申請進入。

黃秀緞表示，原本預計今年3月塔山步道木造棧橋完工開放通行，讓民眾在3、4月阿里山花季期間也能遊眠月線。

不過，木造棧橋拆除過程中發現原基座晃動，為確保遊客安全，將在此次工程一併修復處理，完工日期因而延後，預估今年6月前眠月線仍無法開放。

嘉義林管處呼籲，塔山步道封閉期間，遊客不要行走阿里山鐵路通往眠月線，否則將違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」規定，依法可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

嘉義林管處表示，眠月線開放時間會再行公告，相關資訊可上台灣山林悠遊網或阿里山國家森林遊樂區網站查詢。

阿里山 嘉義 森林遊樂區

延伸閱讀

影／雲海茶香一生一定要來一次！阿里山夜櫻祭揭序幕

花季亂象上演！地主「尿布撿不完」爆氣：明年封山不給賞花

昭和櫻大爆發！阿里山整片「粉紅花海」超浪漫

影／連假破萬人湧入阿里山 違停、野炊亂象叢生

相關新聞

大翻盤！台南新化區農會理監事在野派「全數掌控」

臺南市新化區農會第19屆會員代表大會第一次會員大會今天舉行理事、監事及上級代表選舉，經會員大會決議理事1人投9票、監事投...

婦女節好康在這裡！婦女節女性免費搭嘉義縣全路線公車

春暖花開，踏青賞花季節到來，3月8日國際婦女節，嘉義縣政府為感謝女性朋友為家庭和社會付出，當天女性乘客搭乘嘉義縣公車全部...

堤防賞黃金花瀑配豬屎味！嘉義市民問：市區惡臭源頭？

今年少雨，黃花風鈴木爆開，位於嘉義縣市交界、嘉縣民雄鄉秀林村林仔尾堤防，黃花風鈴木爆開如「黃金花瀑」，吸引許多人賞花拍照...

影／太平雲梯假日車流爆滿惹民怨 今開協調會盼創雙贏

嘉義縣梅山鄉太平雲梯每逢假日湧入大量人潮，車流回堵造成當地居民進出不便、積怨已久，上月中有民眾遭下山遊客撞傷成導火線，今...

台南東區將開5千坪夜市遭疑「偷跑」 業者否認已招商

台南市東區平實營區重劃區被譽為「台南信義區」，其中一塊國防部政治作戰局的商業區土地已整地完成，預計將在3月底開設5千坪「...

預訂未來鳳梨！嘉義青年用創意開發新產品挺鳳梨農

嘉義市挺青年多元發展創業協會，今天到嘉義縣農會舉辦「挺青年挺鳳梨」記者會，協會成員們並展示近日研發鳳梨產品，強調鳳梨產季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。