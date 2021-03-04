步道整修延期完工 阿里山眠月線花季不開放

阿里山國家森林遊樂區內塔山步道1月間封閉施工，眠月線因須經過塔山步道而暫停進入。工程原本預計3月完成，但發現木造棧橋地基晃動，完工日期延後，眠月線在花季不開放。

嘉義林區管理處育樂課長黃秀緞今天指出，塔山步道是進入台灣一葉蘭自然保留區至眠月線必經路線，為配合塔山步道整修工作，台灣一葉蘭自然保留區自1月4日起暫停開放申請進入。

黃秀緞表示，原本預計今年3月塔山步道木造棧橋完工開放通行，讓民眾在3、4月阿里山花季期間也能遊眠月線。

不過，木造棧橋拆除過程中發現原基座晃動，為確保遊客安全，將在此次工程一併修復處理，完工日期因而延後，預估今年6月前眠月線仍無法開放。

嘉義林管處呼籲，塔山步道封閉期間，遊客不要行走阿里山鐵路通往眠月線，否則將違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」規定，依法可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

嘉義林管處表示，眠月線開放時間會再行公告，相關資訊可上台灣山林悠遊網或阿里山國家森林遊樂區網站查詢。