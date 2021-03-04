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高屏溪川流量下降 暫停支援台南用水

中央社 / 台南4日電

南部地區降雨量偏低導致高屏溪川流量下降，原本由高屏溪攔河堰支援台南的用水今天暫停北送，南區水資源局副局長鄒漢貴表示，將由南化水庫增加出水量來因應。

鄒漢貴今天告訴中央社記者，因高屏溪的川流量先前都還算穩定，因此中央旱災應變中心的決議是由高屏溪每天支援台南至少5萬噸用水，在今年1月時每天約可穩定供水20萬噸，但最近因川流量下降，支援量也逐漸減少，昨天北送的量已不足1萬噸，考量川流量仍在下降中，今天暫時停止北送。

鄒漢貴指出，現階段的考量是希望穩定供水至7月，在確保區域供水穩定的前提下暫停高屏溪水北送支援，將改由南化水庫增加出水量，若未來川流量回升，仍會視狀況重啟高屏溪水北送支援。

台灣自來水公司第六區管理處指出，台南與高雄兩地用水本就是相互支援供應，高屏溪川流量豐沛時優先使用高屏溪水，不足時就改用水庫的水，目前台南市的水情燈號為代表減量供水的橙燈，每天民生與產業所需用水約90至95萬噸，希望民眾配合節約用水。

依南區水資源局觀測資料，南化水庫今天的蓄水量約4530萬立方公尺，蓄水率49.79%，曾文與烏山頭兩座水庫蓄水量合計約1億1886萬立方公尺，曾文水庫蓄水率約15%。

南化水庫 高屏溪 水資源

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