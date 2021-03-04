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大翻盤！台南新化區農會理監事在野派「全數掌控」
臺南市新化區農會第19屆會員代表大會第一次會員大會今天舉行理事、監事及上級代表選舉，經會員大會決議理事1人投9票、監事投3票，因會員代表席次由在野掌握多數，情勢一面倒，前任總幹事林侑融（林麗文改名）演出復仇記，現任總幹事陳榮賢無力掌握理事席次，恐連任無望。
新化區農會將在3月12日召開理監事會議，產生三巨頭，在野派可望取得優勢。
陳榮賢對此結果表示只能接受，期許新總幹事跟理監事能夠為農會及會員謀求更好的業績及福利。他個人在農會服務已35年，將退休先休息，至於是否有下一步的選舉打算，他説設立看板是向大家表達感謝，未來動向還要再評估看看。
新化區農會改選結果：
理事9席吳智揚、萬孟徹、蔡松仁、姚偉仁、黃松文、林錦文、蔡金益、劉桂雄、吳德強。
監事3席姚智坤、吳仁傑、鄭福榮。
上級代表1席陳坤旺。
據了解，現任總幹事陳榮賢結合前理事長孫佳逸勢力，但不敵前總幹事林侑融結合前新化鎮民代表會主席吳德強爭取理事長、及現任常務監事鄭福榮，強勢挑戰，結果會員代表45席在野就掌握32席，選情呈現一個倒。
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