大翻盤！台南新化區農會理監事在野派「全數掌控」

臺南市新化區農會第19屆會員代表大會第一次會員大會今天舉行理事、監事及上級代表選舉，經會員大會決議理事1人投9票、監事投3票，因會員代表席次由在野掌握多數，情勢一面倒，前任總幹事林侑融（林麗文改名）演出復仇記，現任總幹事陳榮賢無力掌握理事席次，恐連任無望。

新化區農會將在3月12日召開理監事會議，產生三巨頭，在野派可望取得優勢。

陳榮賢對此結果表示只能接受，期許新總幹事跟理監事能夠為農會及會員謀求更好的業績及福利。他個人在農會服務已35年，將退休先休息，至於是否有下一步的選舉打算，他説設立看板是向大家表達感謝，未來動向還要再評估看看。

新化區農會改選結果：

理事9席吳智揚、萬孟徹、蔡松仁、姚偉仁、黃松文、林錦文、蔡金益、劉桂雄、吳德強。

監事3席姚智坤、吳仁傑、鄭福榮。

上級代表1席陳坤旺。