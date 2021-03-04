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預訂未來鳳梨！嘉義青年用創意開發新產品挺鳳梨農

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市挺青年多元發展創業協會成員們，現場展示鳳梨創意產品。記者卜敏正／攝影
嘉義市挺青年多元發展創業協會成員們，現場展示鳳梨創意產品。記者卜敏正／攝影

嘉義市挺青年多元發展創業協會，今天到嘉義縣農會舉辦「挺青年挺鳳梨」記者會，協會成員們並展示近日研發鳳梨產品，強調鳳梨產季雖還沒到，但青年們會用創意增加鳳梨應用及保存期，要用實際行動支持台灣好鳳梨。

嘉義市挺青年多元發展創業協會理事長，也是小夫妻拌麵負責人王德輝，今天邀請三隻小兔義式冰淇淋、義興嘉釀醬油、伊米咖啡等13個協會成員，帶自家開發鳳梨創意產品，到嘉義縣農會展現青年挺鳳梨決心，雲嘉南區聯合服務中心副執行長張慶鬚，縣農會理事長黃貞瑜、嘉義市議員黃露慧、蔡文旭、陳家平、鄭光宏、戴寧、傅大偉都到場支持。

王德輝說，現在還不是鳳梨盛產季，嘉義青年們要幫鳳梨農，並不是只鼓勵大家現在吃，而是絞盡腦汁、用創意挺台灣鳳梨，上月底得知大陸將暫停鳳梨進口，協會成員們就提出許多想法、開發鳳梨創意料理，例如鳳梨巧克力、鳳梨茶醬、鳳梨入菜做便當，透過創意增加鳳梨應用廣度，也透過研發加工增加鳳梨保存期限。

「我們在預訂未來鳳梨！」黃貞瑜說，嘉義民雄、大林、新港都是鳳梨主要產區，日前和縣府推認購單，因為鳳梨主要產期是4月以後，但「未來鳳梨」認購仍非常熱烈。

她說，透過青年們共同協助行銷、開發創意產品，絕對可以幫助在地農民，縣農會去年還配合開發鳳梨酵素洗手液，也很受歡迎。

義興醬園負責人鄭棋維說，一般鳳梨產品最多保存數周，製成鳳梨豆醬，可延長保存期到2年，對於在地鳳梨行銷絕對有幫助；王德輝也說，他的企業除小夫妻拌麵，一年前也推出季節限定台灣鳳梨酥，公司還將研發更多鳳梨相關產品，用行動支持台灣鳳梨。

義興醬園鄭棋維表示，鳳梨製醬可延長保存期限。記者卜敏正／攝影
義興醬園鄭棋維表示，鳳梨製醬可延長保存期限。記者卜敏正／攝影
青年們用鳳梨入菜，強調用行動挺鳳梨農。記者卜敏正／攝影
青年們用鳳梨入菜，強調用行動挺鳳梨農。記者卜敏正／攝影
行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長張慶鬚(右起)、協會理事長王德輝，及嘉義市議員蔡文旭，都強調要用行動支持台灣鳳梨。記者卜敏正／攝影
行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長張慶鬚(右起)、協會理事長王德輝，及嘉義市議員蔡文旭，都強調要用行動支持台灣鳳梨。記者卜敏正／攝影
嘉義市挺青年多元發展創業協會成員，以鳳梨開發多元產品，用行動挺鳳梨農。記者卜敏正／攝影
嘉義市挺青年多元發展創業協會成員，以鳳梨開發多元產品，用行動挺鳳梨農。記者卜敏正／攝影

鳳梨酥 嘉義 青年

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