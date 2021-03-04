台南首座再生水廠將完工 挹注南科產業用水

台南地區水情吃緊，台南市長黃偉哲今天視察即將完工的永康水資源回收中心及首座再生水廠時表示，規劃中幾座再生水廠將可挹注部分南科園區產業用水需求，但仍要努力開源節流。

台南市政府水利局長韓榮華在簡報時表示，永康水資源回收中心及再生水廠總建設經費為新台幣25.75億元，全部工程完成後每天可處理2.9萬噸污水，再生後供應產業用水，第一期工程預計今年5月開始運作，每天可提供0.8萬噸再生水，將配送給南科園區廠商使用。

韓榮華表示，除了第一座將完工的永康再生水廠之外，市府還規劃安平、仁德2座再生水廠，加上台積電在南科園區自設的再生水廠，預計民國113年每天共可提供8.3萬噸再生水，而台南地區每天的產業與民生用水量共約90萬至100萬噸，再生水對提高區域供水穩定性有幫助。

黃偉哲表示，台南主要水庫蓄水目前剩約1億2000萬噸，如果每天使用100萬噸的話可以撐約120天，每天使用90萬噸的話可以撐135天，當然節省越多，使用期越長，目前台南水情燈號仍為代表減量供水的橙燈，希望不要再進入下一階段更嚴格的限水措施，仍希望民眾配合節水。

他說，南科園區目前每天產業用水量約17萬噸，但依規劃未來可能會成長到超過30萬噸，屆時台南每天的民生及產業用水量可能超過110萬噸，現在不得不預先準備，開源節流並行，除了更長遠的海水淡化計畫外，再生水廠是現階段很重要的建設。

黃偉哲表示，目前在台南和高雄地區的水情，台南是有水庫卻沒有水，高雄則是高屏溪還有水，但卻沒有水庫可以把水裝下來，如果台南與高雄可以做一點調配，搭配水庫間的連通管建設，水資源的調配運用可望更有效率，這也是未來努力的方向。

韓榮華表示，目前台南地區用水吃緊，而台南目前共有6座水資源回收中心，每天免費提供共7800噸經處理過的次級用水，可用於工地路面灑水防塵、路樹澆灌、清潔打掃等非皮膚接觸性質使用，但目前每天的取用量約僅1000噸，希望民眾可適時利用，對減少自來水用量也會有幫助。