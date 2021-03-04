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台南黑琵長出金黃色繁殖羽 北返季節到來

中央社 / 台南4日電

時序入春，台南沿海黑面琵鷺開始長出金黃色繁殖羽，顯示黑琵北返南北韓交界繁殖地的季節已到來。

台南沿海是全球黑琵最重要度冬棲息地，保育人員今天指出，近來發現黑琵成鳥後頭飾羽及前胸開始變色，長出亮眼的金黃色繁殖羽，顯見黑琵在台南為期半年的棲息即將劃下句點。

台江國家公園管理處表示，經委託台南市野鳥學會等保育團體進行黑琵普查，嘉義、台南、高雄3縣在1月17日共有3135隻黑琵，1月30日2552隻黑琵，2月20日2211隻黑琵，1月至2月間減少逾900隻黑琵；依數字分析，消失黑琵可能轉移到其它棲地或已北返繁殖地。

台江國家公園管理處人員指出，黑琵每年中秋前後從北方繁殖地飛抵台南度冬，直到隔年3月開始北返繁殖地；北返前，黑琵成鳥頭後、前胸會長出金黃色繁殖羽，逐漸變成金黃色的後頭飾羽及前胸羽毛，昂揚行走於台江水域，是觀賞黑琵好時機。

黑琵北返前，覓食範圍逐漸擴大，以台南為例，學甲濕地、四草水鳥保護區、安南區城西里與府安路7段、七股棄養魚塭都有黑琵群聚覓食蹤跡，若是鳥友運氣不錯，在不驚動黑琵前提下，近距離就能看到黑琵低頭覓食場景。

台江 國家公園 濕地

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