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中正教授推動兼愛互利 免費獨木舟體驗要報通關密語
春暖花開，正值嘉義縣朴子溪畔黃花風鈴木賞花季節，首次舉辦的愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華，下周日14日登場。活動發起人、嘉縣水域遊憩協會創辦人、中正大學法律系教授林明傑，透過活動推廣「兼愛互利」價值，教育兩大缺失自私與溝通不足，「學會善意溝通」，建立心與心聯繫，和平化解衝突。
林明傑說，路跑截止報名共800名選手參加，獨木舟體驗網路報名共百名也截止，14日開放百人現場報名，參加者要說出通關密語，路跑獨木舟身心健康嘉年華，推動運動及心理健康。
獨木舟免費體驗，每梯次20分，每梯次14人（單雙人舟各4），開放現場報名需要過兩關，每人都須回答，年齡7至70歲須填身分證字號辦保險。
林明傑說，第一關會問「大愛小愛跟自私你選擇什麼? 」（大愛是愛人不可分親疏，小愛是愛人先親後疏，自私是只愛自己不管親疏）只有說大愛的人，才算通過關，只有大愛才能不霸凌、不打罵，「尊重兼愛所有人，心平氣和永祥和」。
第二關會問「善意溝通六問句第五句是什麼？」（善意溝通，也稱非暴力溝通，是最簡單溝通方式，建議每人都用上，六問句可讓溝通雙方了解彼此感受與需要，進而互相理解不衝突。
這6句是：跟誰有什麼不舒服；自己感受是什麼；自己沒被顧到需要是什麼；對方感受是什麼；對方沒被顧到需要是什麼；怎樣圓融雙方不舒服。現場可免費品嘗禎祥食品熱食；詳情請上「愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」臉書粉絲專頁查詢。
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