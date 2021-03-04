婦女節好康在這裡！婦女節女性免費搭嘉義縣全路線公車

春暖花開，踏青賞花季節到來，3月8日國際婦女節，嘉義縣政府為感謝女性朋友為家庭和社會付出，當天女性乘客搭乘嘉義縣公車全部路線班車一律免費，歡迎全國女性朋友來嘉搭公車暢遊嘉義縣的好山好水。

公車處指出，「全家便利商店」有代售嘉義往阿里山、奮起湖、達邦線採預售劃位的車票，女性朋友已完成付款取得車票，或者使用與其他機關發行的阿里山線套(聯)票、乘車日期是3月8日者，當天不能退款、退票以換取免費乘車優惠，持有3月8日票券者，請預先辦理退票，如來不及退票，持有乘車票者當天可優先上車。