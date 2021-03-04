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堤防賞黃金花瀑配豬屎味！嘉義市民問：市區惡臭源頭？

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉縣民雄鄉秀林村林仔尾堤防，黃花風鈴木爆開如「黃金雨瀑」，吸引許多人賞花拍照。記者卜敏正／攝影
嘉縣民雄鄉秀林村林仔尾堤防，黃花風鈴木爆開如「黃金雨瀑」，吸引許多人賞花拍照。記者卜敏正／攝影

今年少雨，黃花風鈴木爆開，位於嘉義縣市交界、嘉縣民雄鄉秀林村林仔尾堤防，黃花風鈴木爆開如「黃金花瀑」，吸引許多人賞花拍照，但賞花民眾也聞到堤防旁養豬場濃濃豬屎惡臭，直言「賞花配豬屎味很不搭」，並質疑這是嘉義市區長期聞到豬屎味源頭？

嘉義縣環保局表示，傳統養豬畜殖場原就有異味，目前不確定異味是「豬屎廢水」、「發酵酸臭味」，還是畜殖場原有異味，異味飄散範圍也和風向、風速有關，今天將到場稽查，確定異味來源，如果有違規將依法處理。

縣環保局表示，嘉義縣市在該區周邊，約有10場畜殖場，縣市環保局也多次到各轄管畜殖場稽查，2天前也開會，針對異味出現時間、風向、風速，釐清臭味來源；另賞花民眾所投訴堤防旁畜殖場，也曾接受縣府農業處、環保局稽查、輔導改善。

嘉義縣民雄秀林村林仔尾堤防，就位於嘉義市台林街尾，過台林橋右轉，許多賞花民眾昨天下午3時許到場，見綿延近1公里的黃花爆開像「黃金雨瀑」，都驚呼「好美」，但走近堤防東側，防汛道路旁有一養豬場，場區雖圍著高牆，還有沼氣回收設備，並飄出濃濃豬屎味，讓賞花者無奈皺眉頭「賞花配豬屎味！」

「快被臭味麻痺了！」嘉義市台林街、保建街周邊居民說，經常在傍晚、晚間聞到豬屎味，懷疑是嘉義縣民雄鄉牛稠溪畔畜殖場偷排汙水，雖長期反映，也多次透過議員陳情，縣市政府卻遲遲無法改善，居民們一直不確定是哪一場，昨天賞花聞到臭味，才驚覺「這是不是豬屎臭味源頭？」

嘉縣民雄鄉秀林村林仔尾堤防，黃花風鈴木爆開如「黃金雨瀑」，吸引許多人賞花拍照。記者卜敏正／攝影
嘉縣民雄鄉秀林村林仔尾堤防，黃花風鈴木爆開如「黃金雨瀑」，吸引許多人賞花拍照。記者卜敏正／攝影
嘉縣民雄鄉秀林村林仔尾堤防東側，防汛道路旁有一養豬場，飄出濃濃豬屎味，讓賞花者無奈皺眉頭「賞花配豬屎味！」記者卜敏正／攝影
嘉縣民雄鄉秀林村林仔尾堤防東側，防汛道路旁有一養豬場，飄出濃濃豬屎味，讓賞花者無奈皺眉頭「賞花配豬屎味！」記者卜敏正／攝影

嘉義 賞花 風鈴木

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