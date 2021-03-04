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南市濕地保育執行亮眼串聯地方經濟 獲內政部評定特優

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局執行濕地保育經營成績亮眼，農業局長謝耀清（左）將獎座，獻予市長黃偉哲。圖／台南市政府農業局提供
台南市政府農業局執行濕地保育經營成績亮眼，農業局長謝耀清（左）將獎座，獻予市長黃偉哲。圖／台南市政府農業局提供

台南市政府農業局執行濕地保育經營，獲選內政部評鑑「108年度重要濕地經營管理執行成效」特優獎，同時獲內政部營建署頒發「濕地標章」許可使用證書，輔導農民進行友善耕作，成績亮眼。

農業局說，南市濕地生態豐富多元，市府對於轄內濕地生態保育相當重視，除了例行經營管理之外，也希望生態保育概念能夠橫向連結，並串聯地方經濟發展及生態保育，使在地民眾也能夠認同濕地生態，共同為環境盡一分心力，響應里山倡議，達成永續發展的目標。

農業謝耀清局長表示，劃設濕地應善加運用明智利用原則，結合地方產業發展休閒旅遊，讓功能多元化，帶動周邊產業，為地方帶來旅遊人潮及商機。

市長黃偉哲昨在市政會議給予農業局肯定，期望未來農業局能夠保持佳績，更努力進行濕地保育及棲地優化，推展生態環境教育，將生產、生活、生態結合，營造更好的環境，同時藉生態旅遊活絡地方產業，帶動地方發展。

濕地 生態保育 內政部

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