回饋家鄉！新區長拜訪 凱士士企業老董捐百萬元扶弱

台南七股區長顏文穗履新上任後，即密集拜會選區市議員、里長和地方人士，並率領主秘劉志琮和公所相關主管，會同篤加里里長邱炳貴拜訪凱士士企業股份有限公司董事長邱俊雄。訪談之中，顏文穗提及七股區因地處偏僻、謀生不易，經濟弱勢人口頗多，政府資源有限，無法全面提供周延的照顧。邱董事長聽聞後立即慷慨捐助100萬元做為區公所濟弱扶貧款項，熱心公益不落人後。

邱俊雄董事長是七股子弟，選擇從家鄉創業起步，投資設廠均以七股為重心，秉持專業、品質、服務的企業經營理念，多年來提供在地就業機會，深耕在地情誼，保障區民經濟生活安定，積極回饋鄉里，此次捐款幫助七股區弱勢民眾之仁風義舉，更是令人敬佩。

顏文穗表示，很高興邱董慨捐100萬元扶助區內弱勢，凱士士公司是在地企業楷模，長期關懷弱勢不遺餘力，也期盼透過捐贈善行，能有拋磚引玉的效果，號召更多企業、團體、個人加入資助行列，共同幫助本區弱勢民眾渡過難關