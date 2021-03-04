影／LV級高麗菜一顆20元？ 農民欲哭無淚

天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜，過年前產地價由每斤10元跌破5元，農民無法回本、欲哭無淚，嘉義縣阿里山公路旁櫻田牛埔農場，索性開放民眾以1顆20元的價格採收高麗菜，採完為止。

農曆年節前，高麗菜一公斤約50元上下，近日菜價崩跌，年節後每公斤暴跌至10元左右，二二八連假後，更下探5至6元，一顆雪翠高麗菜平均3至5斤不等，櫻田牛埔農場主人李永德評估成本後，決定開放民眾以一顆20元採收。

櫻田牛埔農場種植有機高山雪翠高麗菜，面積約6至7甲，計約20萬顆，李永得昨天在臉書上PO文，開放民眾以每顆20元自由採收，第一天便湧入大批民眾，包含許多餐飲業者，預估已採收超過2成。

台灣高麗菜需求量每天約1500噸，全世界公認最大，李永得分析高麗菜價格低的原因，在於其他農民看到高麗菜價格漂亮，不理會政府限量規定，一窩蜂跟著種，導致高麗菜價起起伏伏。

「種植面積要掌控」，一顆雪翠高麗菜從種苗到採收需65天，成本差不多要25塊，平地的高麗菜一分地可以生產3000顆，雪翠高麗菜為維持品質一分地只能生產1000顆，但其中的過程民眾都不了解。