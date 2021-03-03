台南水情不佳 先確保供應公共用水至7月底

面臨台南水情日漸嚴峻，台南市長黃偉哲今天要求各單位落實抗旱應變分工。經發局則採取跨區調度及備援系統極大化等多項措施，確保能穩定供應公共用水至7月底。

台南市自2月25日起水情燈號已調整為橙燈減量供水，經濟發展局表示，目前供水採取跨區調度及備援系統極大化、水庫出水極小化、延長水庫供水期程燈策略等，確保能穩定供應公共用水至7月底。

經發局指出，橙燈減量供水將針對每月用水超過一千度的大用水戶減供用水，非工業用水戶減供20%(目前減供管控10%)、工業用戶減供5~20%(目前減供管控7%)；游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需之用水，將減供20%(目前減供管控10%)。至於醫療或其他性質特殊者則不在此限。

經發局統計，台南市用水大戶當中，工業戶數344戶、非工業用戶有364戶；另外，洗車業有71戶、游泳池44戶、三溫暖及水療業者4戶，依目前對各類業者的減供管控目標，每月可省2.6萬CMD。

另外，台南市政府也啟動各項抗旱工作，包括消防設施、環保清潔用水、工程用水、分隔島澆灌、廣場親水池、市政中心及學校廁所用水等，全面進行節水。並輔導永康科技工業區、樹谷園區、柳營科技工業區等工業區進一步加強節水達7%。

在去年底請台糖公司協助檢視境內19口抗旱井，若有出水量不足或出沙情況，就先做洗井作業。屆時如有廠商提出抗旱井支援工業用水申請，市政府會協調台糖公司調度廠商載水車前往取水，並依善化糖廠善化原料課自設水源餘水代灌電費計費。

至於近期向中央爭取設置大型移動式淨水設備，近期將進行會勘，預計在樹谷園區設置貨櫃式淨水設備(RO)1500CMD。