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吉貝耍國小傳承西拉雅文化 學生當解說員

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
傳承西拉雅文化，台南東山吉貝耍國小這學期起訓練學生當解說員，今為新營國小資優班學生解說，兩校相互交流，上了寶貴一課。圖／學校提供
傳承西拉雅文化，台南東山吉貝耍國小這學期起訓練學生當解說員，今為新營國小資優班學生解說，兩校相互交流，上了寶貴一課。圖／學校提供

傳承西拉雅文化，台南市東山區吉貝耍國小這學期起訓練學生當解說員，今為新營國小資優班學生解說，兩校相互交流，上了寶貴一課。

吉貝耍國小一直是發展西拉雅特色小學代表性學校，校園內具有相當多特色裝置藝術及設施，卻沒有人來導覽解說，外人無法得知文化意涵。

校長林志宏到任後，繼去年推動夜祭推出學童「古調傳唱」學習，這學期開始訓練學生擔任校園文化導覽解說員，今天新營國小資優班的戶外教育活動，前往吉貝耍國小交流，正好派學校孩童上場，擔任起小小解說員，學生到吉貝耍部落認識西拉雅文化、體驗十字繡DIY鑰匙圈、享用部落風味便當。

吉貝耍國小學童以傳說舞蹈狩獵來揭開序幕，接著吟唱「進場曲」、「身體歌」及「芹菜歌」等3首西拉雅古調歡迎新營國小師生到來，新營國小師生拿起手機、相機拍照、錄影。

吉貝耍國小學生林予蓁、程正鑫、楊朝欽等人擔任小小解說員，介紹校園中西拉雅傳說故事牆、吉貝耍法器陶版、西拉雅動植物的馬賽克拼貼圖等，讓新營國小學生知道了吉貝耍的信仰植物澤蘭德族語叫Ihing、檳榔叫abiki，也聽到了吉貝耍神祇阿立母顯靈救人傳說故事，每位學生都聽得入神。

新營國小老師林怡華表示，進入吉貝耍國小，就能看到校園結合地方文化，規劃得很完整，學生導覽很生動，解說自己文化解說得很清楚明白，學生收穫滿多的。

傳承西拉雅文化，台南東山吉貝耍國小這學期起訓練學生當解說員，今為新營國小資優班學生解說，兩校相互交流，上了寶貴一課。圖／學校提供
傳承西拉雅文化，台南東山吉貝耍國小這學期起訓練學生當解說員，今為新營國小資優班學生解說，兩校相互交流，上了寶貴一課。圖／學校提供

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