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遭質疑資格審查不公 虎尾鎮農會理事長挨告

中央社 / 雲林縣3日電

雲林縣虎尾鎮農會理事候選人黃銀忠等6人質疑虎尾鎮農會理事長丁榮義在理、監事資格審查時不公，黃銀忠等6人今天到雲林地檢署按鈴控告丁榮義背信和違反農會法。

黃銀忠等6人今天下午在律師許視㨗陪同下到雲林地檢署遞狀告丁榮義背信和違反農會法，虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠全程陪同，黃鈺惠表示，黃銀忠等6人有權利捍衛自己的權利。

許視㨗接受媒體採訪時表示，農會理事長為農會理事、監事候選人資格審查小組的當然成員，本於職責謀求農會及會員的最大利益，而維持選舉的公平性攸關選舉制度是否得以選賢與能，避免少數人的操縱。

許視㨗指出，丁榮義在農會理事、監事候選人資格審查會議上，意圖將不同立場的候選人以資格審查不合格的方式排除於候選人之外，其所作為已背棄虎尾鎮農會全體會員的委託，損及全體會員的利益。

許視㨗提到，丁榮義未依相關法令及行政院農委會發布的工作計畫內容辦理農會理事、監事候選人資格審查，藉此妨害黃銀忠等6人的競選，涉嫌背信罪和違反農會法。

丁榮義對此回應，尊重黃銀忠等6人提告的權益，理監事資格審議依法辦理，並無違法。

虎尾鎮農會2日召開會員大會，因理、監事候選人名單未公告，因此未進行改選，理事長派掌握28席次通過3項議案，總幹事派17席代表認為有異議，依法不符，憤而離席抗議。

農會 行政院

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