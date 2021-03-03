小村畫家張真輔虎科大辦個展 邀民眾窺探畫家旅人心
被封為「小村畫家」的張真輔，擅長創作插畫和繪本，在國內享譽盛名，出生雲林土庫的他15年前返鄉定居，但未因此停下探索世界的腳步，持續旅行並創作。去年新冠肺炎疫情爆發，雖中斷了走走停停的旅程，反讓張更專注在地創作，今年度首場個展今起在虎尾科技大學藝術中心展出，歡迎愛好藝文的民眾前往參觀，窺探畫家的旅人之。
張真輔原在出版社工作，因對生活感到茫然便辭了工作，開始到處旅行的生活，走遍世界數十個國家，也多次騎單車環台。張真輔說，「每趟獨自旅行的過程看似孤獨，但創作的世界卻是繽紛熱鬧」從他的畫中果真能應證。
因新冠肺炎疫情阻擋無法到世界探索，張真輔調整腳步，專注將在地所見所聞創作成畫，今天起到18日在虎尾科技大學藝術中心展覽。
張真輔說，此次展出作品中，除有歷年作品，其中也有他到世界各國遊歷的精彩紀錄，另外最引人注目的12生肖圖，即便農曆新年已過，仍能感受到其中熱鬧氛圍。
有國際視野、有家鄉印象，更有地方文化特色，在張真輔的創作中不難看出熱愛故鄉的情懷，甚能窺見他渴望繼續徜徉世界旅海的心。
「在圖畫裡旅行」小村畫家張真輔插畫個展即日起至3月18日下午5點止在虎尾科技大學藝術中心展出，假日休館，喜愛藝文的民眾不妨前往觀賞，走進畫作中體驗旅人故事。
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