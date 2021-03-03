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嘉市果菜市場這2招挺鳳梨農 官網將上架賣鳳梨

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府今天前往關懷鳳梨農。圖／嘉義市政府提供
嘉市府今天前往關懷鳳梨農。圖／嘉義市政府提供

政府及民間紛紛力挺本土鳳梨嘉義市果菜市場規劃「網購」，於官網上架鳳梨，讓民眾可直接線上下單、宅配到府；另做雙向媒合，替鳳梨農找批發商銷售，若是餐飲業或公司行號需要大量採購，也幫介紹優質水果。

嘉市果菜市場總經理謝宗桓說，嘉市鳳梨產季從4月開始、6月至8月進入盛產期，採收的量較足夠大約於清明節之後，近期就會利用果菜市場的臉書貼文，推廣鳳梨相關料理、飲品調製食譜。

市府指出，嘉市鳳梨主要種植於東區盧厝里、後庄里及圳頭里一帶，面積約89.33公頃，約占全國1%，產期集中6月至8月，近年透過生產技術，能提早或延後催花來調節產期，加上不同品種，鳳梨幾乎可全年生產。

謝宗桓說，果菜市場的官網目已能線上下單、信用卡付款，接著就能宅配到府，待進入鳳梨採收季，就能上架販售鳳梨禮盒；實體的部分，鳳梨農若缺乏通路，能媒合批發商承銷人，若是餐飲業或公司行號需要大量採購，果菜市場也能協助介紹。

嘉市府建設處長田長沛今至果菜市場，與謝宗桓了解目前鳳梨批發交易狀況，再轉往嘉市鳳梨農田區。市府強調，嘉市果菜批發市場占地約1.6公頃，是嘉義縣市、雲林及台南市新營以北等地區最大的水果批發市場，會積極協助鳳梨農在批發市場、網購平台銷售，可電洽嘉義市果菜市場，電話05-2378811。

嘉義市果菜市場的官網未來預計販賣鳳梨。圖／嘉義市政府提供
嘉義市果菜市場的官網未來預計販賣鳳梨。圖／嘉義市政府提供
嘉義市鳳梨主要種植於東區盧厝里、後庄里及圳頭里一帶，種植面積約89.33公頃。圖／嘉義市政府提供
嘉義市鳳梨主要種植於東區盧厝里、後庄里及圳頭里一帶，種植面積約89.33公頃。圖／嘉義市政府提供
嘉市府建設處長田長沛（左二）今天到果菜市場關心鳳梨批發交易狀況。圖／嘉義市政府提供
嘉市府建設處長田長沛（左二）今天到果菜市場關心鳳梨批發交易狀況。圖／嘉義市政府提供

鳳梨 嘉義 網購

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