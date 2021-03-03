佳里奇美醫院居家服務一年近9萬人次 他受感動捐訪視車
中華民國明健慈善協進會捐贈居家服務訪視車一輛及兩輛機車給佳里奇美醫院，由院長周偉倪及護理部督導黃玉惠代表接受。周偉倪表示，感謝陳奕霖理事長及協會成員的愛心，讓醫院護理部居家服務更具機動性，服務範圍更廣闊。
陳奕霖表示，一次因緣際會與佳里奇美醫院公共事務室同仁見面，了解到醫院居家服務年年成長，照服員達70幾人，每年服務人次高達8萬9千多人次，服務範圍擴及北門6區及曾文4區，遍及偏鄉各角落。與協會成員開會後，決定捐贈一輛居家醫療訪視車，以及機動性較高的機車兩輛，讓明健慈善協進會有機會參與佳里奇美醫院的社區與長照服務，共同奉獻心意回饋社區民眾。
院方表示，明健慈善協進會成員，平常除了忙於自己的工作外，也積極參與扶貧濟弱，關懷傷病弱勢家庭以及各項慈善公益活動。捐車活動，讓醫護同仁及居家照服員十分感念與感動，未來在工作上，將有更大的動力與熱忱。
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