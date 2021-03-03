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高麗菜價未起色 孝子擺攤為菜農父親叫賣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣治太保市侯姓菜農兒子下午擺攤賣高麗菜，每顆15元，10顆百元， 吸引許多民眾捧場。記者魯永明／攝影
嘉義縣治太保市侯姓菜農兒子下午擺攤賣高麗菜，每顆15元，10顆百元， 吸引許多民眾捧場。記者魯永明／攝影

春暖花開，氣溫回升，冬季大宗蔬菜高麗菜產地價，過年前每斤跌破10元，年假後果菜市場恢復拍賣，菜農原以為菜價會回升，豈料，台北果菜市場今天每公斤拍賣均價5.8元，嘉義縣太保市侯姓菜農兒子下午擺攤賣菜，每顆15元，10顆百元，吸引許多民眾捧場。

「來幫菜農，我買10顆」，許多婆婆媽媽媽開車路過縣治黃昏市場旁，發現路旁有間透天厝前，設置大看板賣高麗菜，停車選購，成堆高麗菜放地上、擺桌上，任人挑選，只要銅板價，每顆15元。

侯姓青年說，父親第一次種3公頃高麗菜，豐產碰上價格下跌，運銷市場不划算，家人自行採收，借朋友的房子，產地直供，昨天在夜市賣200多顆。

連續多年幫菜農直銷的朴子市文化里長楊石旭觀察，碰上疫情，高麗菜、黑柿番茄消費量不多，過年期間豐產，銷量大的北市、新北市果菜市場過年休市，蔬菜成熟不採收天熱會過熟爛掉，但菜農採收無去處，他用臉書直播行銷，過年不休息，臉友捧場，幫菜農賣光光。

縣府農業處說，豐產加疫情，過年後高麗菜價仍疲軟，農糧署發布超產警示，部分農民仍有跟老天對賭心理，宣導改種加工用青花菜，農民反應冷淡。崙陽合作農場理事主席蘇錦煌說，穩定菜價恢復耕鋤最有效，但嘉大農業推廣系教授盧永祥反對用納稅人的錢再耕鋤補貼，主張回歸市場機制，他認為，農民要有風險觀念。

嘉義縣治太保市侯姓菜農兒子下午擺攤賣高麗菜，每顆15元，10顆百元， 吸引許多民眾捧場。記者魯永明／攝影
嘉義縣治太保市侯姓菜農兒子下午擺攤賣高麗菜，每顆15元，10顆百元， 吸引許多民眾捧場。記者魯永明／攝影
嘉義縣治太保市侯姓菜農兒子下午擺攤賣高麗菜，每顆15元，10顆百元， 吸引許多民眾捧場。記者魯永明／攝影
嘉義縣治太保市侯姓菜農兒子下午擺攤賣高麗菜，每顆15元，10顆百元， 吸引許多民眾捧場。記者魯永明／攝影

高麗菜 農民

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