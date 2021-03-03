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馬雅各醫師別世百年 南市紀念活動開跑

中央社 / 台南3日電

「開台西醫，世紀傳愛－馬雅各醫師別世百週年紀念活動」今天舉行開幕記者會。台南市副市長趙卿惠肯定馬雅各引進西式醫療，在當前疫情威脅下舉辦紀念活動意義格外深遠。

由台灣基督長老教會台南中會等多個單位合作的這項紀念活動5日開跑，今天在台南市政府永華市政中心舉行開幕記者會。趙卿惠致詞表示，馬雅各在台期間致力推動衛生教育，提升台灣人生活品質，同時也為台灣的西方醫學教育扎根。這次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19)防疫，台南市在媒體調查部份獲得第1名成績，相信馬雅各100年來潛移默化也是功勞之一。

趙卿惠說，這次也透過系列活動向第一線辛苦醫護人員致敬，讓台灣人再次認識馬雅各，學習馬雅各疼人、願意犧牲奉獻的精神。

活動總幹事宋信喜指出，系列紀念活動包含5日的紀念音樂會，以合唱曲、演奏曲、歌劇呈現馬雅各的生命歷程，當天並發行馬雅各紀念郵票首日封。

另外，6日將在青年公園舉辦紀念園遊會，且已和台南各醫師、護理師、藥師公會合作，準備50元招待券分發給醫療人員，感謝他們在防疫期間的辛勞。此外，台南神學院舊圖書館將改為甘為霖館，6日起至6月16日舉辦紀念展，展出馬雅各相關文物與影像。

3月至6月每月最後一個週六上午8時至下午4時將舉辦「尋根之旅」，帶領民眾踏查馬雅各過往的宣教足跡；「台灣演義」節目也將於7日晚上8時推出馬雅各專題介紹。

活動總召台南中會代議長沈建議、新樓醫院院長劉啓舉、新樓醫院董事長潘慶彰、台南神學院長胡忠銘、台灣基督長老教會歷史檔案館主任牧師盧啟明、太平境馬雅各紀念教會主任朱忠宏、看西街教會主任牧師黃偉力、台灣教會公報社總編輯陳逸凡，及台南市議員邱莉莉、蔡筱薇、李啟維、蔡旺詮都出席今日記者會。

記者會 台灣人 醫師

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