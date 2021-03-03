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婦人昏倒住家沒呼吸 嘉縣消防局護理師隔空指導救命

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣消防局清晨接獲太保市安仁里民報案，58歲母親頭痛昏倒，勤指中心立即將電話轉接線上護理師游瑜芬接手指導CR，搶救婦人生命。記者魯永明／翻攝
嘉義縣消防局清晨接獲太保市安仁里民報案，58歲母親頭痛昏倒，勤指中心立即將電話轉接線上護理師游瑜芬接手指導CR，搶救婦人生命。記者魯永明／翻攝

嘉義縣消防局清晨6點多，接獲太保市安仁里民報案，家中58歲母親頭痛昏倒，勤指中心派遣員林明全受理報案同時，調派祥和分隊救護車出勤，詢問確認患者意識、呼吸狀況，聽聞家屬表示沒有呼吸，立即將電話轉接線上護理師游瑜芬接手指導CR。

游瑜芬在線上指導家屬並說「把手機開擴音，跪在媽媽旁邊，左手放在她的胸口，右手疊到左手上面，手打直，1秒鐘2下，用力下壓，1下2下3下…，跟著節拍器的速率壓…。」

過程中適時安撫施救者的情緒「繼續壓，我們救護車已經在路上了」，經指導壓胸4分鐘左右後開始有呼吸，並於重複確認呼吸狀況後，指導家屬將患者做復甦姿勢並等待救護車到，救護人員接手評估時已恢復心律，後續送醫救治，順利挽回生命。

消防局為提升執行到院前心肺功能停止（簡稱OHCA）緊急救護救活率及旁觀者執行心肺復甦術（CPR）比率，依消防署規定105年開始推動DA-CPR（Dispatcher- Assisted CPR）。

目前每個月由大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院等指導醫師協助辦理1場次DA-CPR教育訓練，滾動檢討實務執行上之優缺點，落實並提高OHCA案件辨識能力及整體執行成效。1月初，有1起線上指導CPR順利挽救民眾生命的成功案例，今天再線上指導及時搶救婦人生命。

CPR 救護車

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