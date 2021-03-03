號召企業助果農 陳柏惟對罷免案：我就是台灣鳳梨！

中國大陸本月起停止進口台灣鳳梨，中部立委陳柏惟、張廖萬堅、莊競程今天號召台中企業認購7萬台斤本土鳳梨助果農。張廖萬堅、莊競程是否來幫「反罷免」？陳柏惟說，「我就是台灣鳳梨！」國民黨說要下架我，結果愈來愈多人來幫我。

陳柏惟認為，我和台灣鳳梨同樣命運，一個被中國國民黨打壓，一個被中國共產黨打壓，所以主要還是我們內容、品質優秀，不怕人家惡意下架。但也不能這樣子就坐在家裡想說「你不買算了」，我們要想辦法賣其他國家，讓更多人知道。我們在立法院的表現、地方的服務，「愈是被欺負的人，就會有愈多人看不過去相挺」，也謝謝台中的企業相挺助果農。

張廖萬堅說，陳柏惟在立法院第一會期是優秀委員，是有認證過的，所以不要用一個爛理由罷免，陳柏惟問政認真，他每天在遇到他二次以上， 不要像台灣鳳梨一樣，找一個不是理由的理由就遭封殺，浪費時間與社會資源。張廖萬堅形容陳柏惟是台灣土鳳梨，一點酸酸，甜甜的可以回甘。