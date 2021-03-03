好多人守護雲林國一女生健康 免費9價HPV疫苗今起開打

子宮頸癌是雲林縣女性十大死因第8名，縣府2017年開始獨步全台推動國中女學生免費接種9價子宮頸癌疫苗，以最佳防護年齡國一女學生為主要接種對象，今年首場施打活動在北港建國國中舉辦，今起開始施打、將有2942人受惠，縣長張麗善也到校關心施打狀況，她表示，疫苗施打不僅能守護女孩健康，也可幫每位家長省下1萬元。

9價子宮頸癌疫苗今天開打，張麗善和衛生局長曾春美、醫師公會理事長吳欣席等人前往建國國中關心施打情況。張麗善說，在王詹樣基金會和衛福部經費支持下，縣府領先全台將公費疫苗從2價升級為9價，每年投入約3千萬元為國一女生施打，到去年止有2萬2千多人施打。

HPV病毒主要藉性接觸傳染，據研究顯示，女性一生中約有5至7成機會感染，持續感染更會提高罹患子宮頸癌、肛門癌、外陰癌、陰道癌、子宮頸腺癌、菜花等機率，而9價疫苗是目前最高價別、保護範圍最廣，可防範9種HPV病毒的型別。

衛生局表示，之所以挑選國一女生施打，就是希望在女孩還未有性經驗或受HPV病毒感染前接種完畢、效果最好，保護力高達9成；另建議9至26歲女性、沒有性經驗或受HPV病毒感染者可自費接種，接種後仍要維持全程安全性行為，並定期接受子宮頸抹片檢查，才能完整防治子宮頸癌找上門。

衛生局長曾春美表示，今年就讀雲林縣國中一年級或1月底前設籍雲林、且在2007年9月1日至2008年9月1日出生的女生，皆符合免費接種資格；3月26日前縣衛生局、台大雲林分院、成大斗六分院、中國醫藥大學北港附設醫院和廖小兒科診所等醫療單位將駐校施打。

曾春美說，在接種日請假的學生或在籍不在學者，則可在4月17日前到縣衛生局、簡光甫診所、廖小兒科診診所、中國醫藥大學北港附設醫院及20鄉鎮市衛生所接種。