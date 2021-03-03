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自駕公車南科線 本月免費試乘體驗需「網路預約報名」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
自駕車裝置有GPS定位系統、攝影機、主機等設備協助路況判讀。記者謝進盛／攝影
自駕車裝置有GPS定位系統、攝影機、主機等設備協助路況判讀。記者謝進盛／攝影

台南市自駕公車本月移師南科辦理，市府交通局自6日至27日，連續逢星期六推出自駕公車南科線「南科火車站—南科考古館循環線」試乘活動，每天開放12班次免費體驗，每班15個名額，歡迎各界上網報名，提醒民眾去、回程，須分開預約以確保座位。

交通局長王銘德說，自駕公車南科線，單程約6.4公里，自台鐵南科站出發後，沿西拉雅大道、南科北路、南科五路、環東路二、一段、南科三路停靠考古館旁的「南科商場」站；回程則自南科三路出發、行經南科南路再由西拉雅大道回到臺鐵南科站，來回時間約60分鐘，為確保安全，自駕公車目前不提供站位。

他說，歡迎民眾利用周末假日安排順遊南科考古館，搭乘台鐵到南科站，在火車站西側出入口出站後右轉步行至高架橋下利用自駕公車接駁。也可自行開車停放於南科管理局停車場，從南科三路上的「南科商場」站位搭乘自駕公車前往火車站來回體驗。

局長王銘德強調，自駕車裝置有GPS定位系統、攝影機、主機等設備協助路況判讀，依規定仍會有駕駛員在座位上全程監控，可隨時接手操控應付突發狀況確保安全。交通局已著手規劃轉型為一般公車路線，現階段測試成果將提供許多寶貴經驗和數據，成為未來系統正式上路重要參考。

公共運輸處處長吳俁之表示，自駕公車南科線，採取「網路預約報名」制，即日起接受預約，全程免費搭乘，試乘活動日期為3月6、13、20、27日（星期六）共4場次，每場自上午9時至下午4時，每30分鐘1班次（不含中午），每日12班次，請於發車前15分鐘完成報到，上車前請出示預約確認信，若當日班次還有名額，即開放現場民眾搭乘，每班次上限15個名額，且不開放站立。

去、回程須分別預約及報到，報到與乘車地點分別於台鐵南科站（西出口，高架橋下）及本市公車南科商場站（南科三路北側），活動預約網址為https://bit.ly/2NVhct1，或可上交通局首頁輪播訊息內連結報名網頁查詢。

自駕公車南科線，本月免費試乘體驗，即日起受理網路報名。記者謝進盛／攝影
自駕公車南科線，本月免費試乘體驗，即日起受理網路報名。記者謝進盛／攝影

南科 公車 火車站

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