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綠營內戰朴子市農會選舉 在朝派大獲全勝總幹事可望連任
嘉義縣農會會員代表及17個鄉鎮市農會理監事，昨起陸續改選，立委陳明文故鄉、長期綠營掌控的朴子市農會選舉，20多年來首次出現選戰，退休前總幹事黃純真推市代會秘書呂文皓，登記候聘總幹事，挑戰陳明文支持現任總幹事田志強，選戰結果，全部45席會員代表，在朝派大贏35席會員代表，在野派只拿15席。
上午理監事選舉，在朝派囊括全部9席理事，3席監事及3席縣農代表，田志強可望順利蟬聯。會員代表大會45席全部出席，推舉侯世興擔任臨時主席，立委陳明文、蔡易餘、副議長陳怡岳、朴子市長吳品叡列席祝賀，投票前離場。
理、監事及縣農會代表選舉，縣府農農輔科長林瑞麟到場坐鎮督導，開票結果，在朝派推出的9席、3席監事、3席縣農會代表，全部過半高票當選，田志強到場接受祝賀，黃純真見大勢已去，未到場。
黃純真、陳明文是長期從林派到民進黨政治夥伴，這次兩人支持人選對壘，又是朴子農會20多年來首次選戰，內戰格外受注目，選戰勝負底定，田志強可望連任，田4年前任職縣長室秘書，因陳明文與張花冠交惡、花文大戰，田因挺翁章梁被免職丟飯碗，後因縣長輔選有功，獲聘朴子農會總幹事，經激戰獲大勝，綠營茶壺裡風暴平息。
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