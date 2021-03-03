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郭信良率台南議員煮10道「旺來佳餚」 教大家鳳梨入菜

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議長郭信良穿起圍裙，與總鋪師烹煮「鳳梨海鮮醬烘蛋」，鼓勵大家自發性買鳳梨，挺農民。記者鄭維真／攝影
台南市議長郭信良穿起圍裙，與總鋪師烹煮「鳳梨海鮮醬烘蛋」，鼓勵大家自發性買鳳梨，挺農民。記者鄭維真／攝影

「全民吃爆鳳梨！」台南市議長郭信良、立委陳亭妃與不分黨派南市議員以鳳梨入菜，共煮10道鳳梨家常菜，包括鳳梨海鮮醬烘蛋、鳳梨櫻花蝦炒飯等，郭信良說，鳳梨盛產期將至，中國大陸卻宣布暫停從台灣進口鳳梨，居心可議，希望大家能實際「用飯桌挺農民」。

郭信良今天穿起圍裙，與陳亭妃、總鋪師「大頭師」蔡瑞成，率各黨派議員開記者會，郭說，鳳梨盛產期將至，中國大陸卻在此時以從進口鳳梨中驗出有害生物為由，宣布暫停從台灣進口鳯梨，居心可議，台南市身為全國鳳梨種植面積第二大的城市，必然受到影響，幸好台灣政府冷靜以對，而且全民一心，自發購買鳳梨來支持農民。

郭信良表示，蔡瑞成做菜都是用產銷履歷食材，這次結合鳳梨與台菜料理，他與立委陳亭妃及議員吳通龍、周麗津、林志聰、陳怡珍、陳秋萍、陳碧玉、蔡旺詮等化身為料理幫手，與總鋪師分別製作10道「旺來佳餚」，教大家如何鳳梨入菜，即日起一連10天，會在參與的立委、議員臉書聯播。

陳亭妃說，鳳梨營養素多元，除了當水果吃，入菜後也不影響營養價值，而且在加熱之後，膳食纖維軟化更好入口，酸甜滋味讓人食欲大增，是絕佳的食材，台南關廟鳳梨將在3月中盛產，家戶一起來用鳳梨入菜，「吃爆鳳梨」。

總鋪師蔡瑞成表示，鳳梨是很好料理的東西，適合海鮮、雞肉、關廟麵、石斑、烘蛋，能讓大家吃到不同的口味，酸甜不膩。

台南市議長郭信良（左七）、立委陳亭妃（左五）與不分黨派南市議員以鳳梨入菜，共煮10道鳳梨家常菜，希望大家能實際「用飯桌挺農民」。記者鄭維真／攝影
台南市議長郭信良（左七）、立委陳亭妃（左五）與不分黨派南市議員以鳳梨入菜，共煮10道鳳梨家常菜，希望大家能實際「用飯桌挺農民」。記者鄭維真／攝影

鳳梨 郭信良 陳亭妃

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