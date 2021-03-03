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陳吉仲：5000噸台灣鳳梨外銷日本 創歷年新高

中央社 / 台南3日電

中國禁止進口台灣鳳梨，反而激起搶購熱潮，行政院農業委員會主委陳吉仲今天表示，最新統計，將有逾5000公噸台灣鳳梨外銷到日本，創下歷年新高。

陳吉仲今天受邀參加台南市楠西區台灣鳳梨座談會，且參觀集貨市場；陳吉仲接受媒體訪問時感謝全球及國內企業、消費者、地方政府，用行動將鳳梨事件化危機為轉機。

陳吉仲說，截至昨晚為止，已有超過4萬1000公噸台灣鳳梨被企業訂購、外銷及加工，等同於去年外銷到中國的數量，讓鳳梨產地價格維持水準。

陳吉仲表示，如今台灣鳳梨外銷市場以日本為主，今天最新消息，將有逾5000公噸鳳梨外銷到日本，創下歷年新高。台灣只要到中國以外的市場，就能將原有單一市場風險具體分散。

陳吉仲說，台灣加工業者將鳳梨做成鳳梨果汁、鳳梨酥及鳳梨果乾等提供給消費者，甚至全球台商及僑胞也大量採購，透過加工製品讓台灣鳳梨行銷全球，這就是國家隊，他希望台灣水果都可以獲得這樣的支持。

鳳梨酥 陳吉仲 日本

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